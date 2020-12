Ministri sa pre koronavírus nestretli na úrade, no vynašli sa: Takéto rokovanie vlády tu ešte nebolo!

Odskúšali novinku. Premiér Igor Matovič (47) spolu so svojimi ministrami v utorok prvýkrát rokovali online cez internet.

Osobné stretnutie na Úrade vlády im prekazil koronavírus, ktorý majú minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (66) aj minister obrany Jaroslav Naď (39). Obaja patria, nanešťastie, k tým, ktorí majú ťažší priebeh.

Vláda potrebovala schváliť predĺženie núdzového stavu aj návrh na vyčlenenie 1 500 príslušníkov ozbrojených síl, ktorí budú zabezpečovať poriadok pri dodržiavaní opatrení. No keďže sú viacerí ministri nakazení, nebolo iné riešenie, ako rokovať online. Ministra Mičovského totiž COVID-19 dostal až do nemocnice, kde strávil Vianoce aj narodeniny, ktoré má 26. decembra.

Minister Naď je síce doma, no so zápalom pľúc, takže nepripadalo do úvahy, aby prišiel na rokovanie vlády osobne. Podľa novej vyhlášky hlavného hygienika Jána Mikasa síce spadajú pod povolanie, ktoré môžu vykonávať aj s koronavírusom, no museli by byť bezpríznakoví, čo ani zďaleka nie sú.

Virtuálne rokovanie si pritom vláda otestovala už dávnejšie, keď bol minister práce Milan Krajniak v dobrovoľnej karanténe. „Kvôli ochoreniu COVID-19 máme k dispozícii zabezpečené spojenie, ktoré mi umožňuje obrazom aj zvukom byť prítomný na vláde a neohrozovať pri tom kolegov,“ napísal vtedy Krajniak.

Okrem spomínaných dvoch ministrov potrápil cez sviatky koronavírus aj ďalších členov vlády. Dostal ho premiér Igor Matovič, vicepremiérka Veronika Remišová, minister financií Eduard Heger či vicepremiér Štefan Holý. „COVID prekonaný, karanténa sa skončila, pokračujeme v práci a rokujeme online,“ povedala Remišová pred rokovaním.

Podľa jej slov bolo horšie ako samotná choroba to, že musela byť počas sviatkov izolovaná od rodiny. Doteraz pritom nie je známe, kto vládu nakazil. Vicepremiér Holý bol napríklad v Británii, no on sám povedal, že dodržiaval všetky nariadenia hygienika, no doteraz nevedno, či absolvoval pri príchode na Slovensko test.