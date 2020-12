Nie každý vie, ako sa v aute správne pripútať: Odborníci zanalyzovali 1000 dopravných nehôd

Bezpečnostné pásy v osobných autách zachránili pri nehodách už viac ako milión ľudských životov.

Našťastie dnes už myslí na povinnosť pripútať sa väčšina slovenských vodičov, ale nie všetci to robia správne. Prinášame Vám tipy na základe analýz viac ako 1 000 dopravných nehôd.

Bezpečnostné pásy sú najúčinnejšie do rýchlosti 50 km/h. Ich efekt sa odvíja od druhu zrážky. V prípade čelného nárazu je účinnosť pásu 43 %, v prípade bočného nárazu 39 %, pri strete zozadu 49 % a pri prevrátení vozidla až 77 %. Nejde len o samotný návyk pripútať sa pred každým rozbehnutím vozidla, ale aj o to, ako tento automatický a samozrejmý úkon vykonáme.



Bezpečné pripútanie detí

Ak sa vo vozidle prepravuje dieťa, ktorého hmotnosť neprevyšuje 36 kg a telesná výška nedosahuje 150 cm, má vodič povinnosť umiestniť ho do detskej autosedačky. Ak sa sedačka preváža na prednom sedadle, musí sa vždy deaktivovať čelný airbag spolujazdca.

Ak je dieťa v sedačke na zadnom sedadle, umiestni sa na tej strane, ktorá umožní rodičom bezpečne vložiť aj vybrať sedačku z vozidla - teda smerom k chodníku či ku krajnici cesty. Sedačky vždy kupujte tak, aby zodpovedali hmotnosti a výške dieťaťa. Bezpečnosť je pre vozidlá Škoda prvoradá. V každom jednom modeli je predpínač bezpečnostných pásov už samozrejmosťou.





Správna pozícia za volantom

Pred samotnou jazdou je dôležité nastaviť si vhodnú výšku pásu, poriadne ho dotiahnuť a správne nastaviť opierku hlavy. Vzdialenosť sedadla od pedálov by mala byť taká, aby pri zošliapnutí pedálov ostali nohy pokrčené v kolenách. Výškové nastavenie sedadla sa musí upraviť tak, aby mal vodič dobrý výhľad a medzi hlavou a stropom by mala vždy ostať medzera veľká minimálne ako zovretá päsť.

Bezpečnostný pás je potrebné nastaviť tak, aby neviedol cestujúcemu cez krk, ale cez rameno. Pás vedúci cez krk by mohol spôsobiť závažné rezné poranenie v mieste, kde vedú tepny. V spodnej časti musí pás viesť cez panvovú kosť, nie brucho. Po zapnutí by mal pás pevne priliehať k telu. Uvoľnený pás totiž nezachytí telo okamžite, a to bude pokračovať

k čelnému sklu vysokou rýchlosťou oveľa dlhšiu dobu.