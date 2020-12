Vianočný zvyk v rodine dcéry Aleny Heribanovej: Štedrá hostina pre zvieratká

Vianočné sviatky sa po celej krajine nesú v znamení všakovakých tradícií. Nielen tých všeobecne známych, ale ako sa zdá, rôzne tradície si vytvárajú aj samotné rodiny.

Výnimkou nie je ani rodinka dcéry Aleny Heribanovej (65) Babsy Jagušák (30), ktorá pred Štedrým dňom myslí aj na druhých. Dobroty totiž nedopriala len svojej rodine, ale aj obyvateľom lesa.

Babsy sa pred Štedrým dňom vybrala aj so svojou dcérkou do lesa, kde sa rozhodli urobiť radosť zvieratkám žijúcim v lese. Keďže sa im potrava v týchto mesiacoch môže hľadať ťažšie, Babsy s rodinou sa ich rozhodla pohostiť. „Dnešný projekt - vyzdobiť zvieratkám v lese stromček jablkami a mrkvou. Aj vy chodievate na Vianoce kŕmiť zvieratká? Tentoraz sme to poňali celkom kreatívne - do mrkvy a jabĺk sme urobili dierku, cez dierku sme prevliekli suchú trávu a jedlé ozdoby sme zavesili na stromček. Nabudúce musíme domyslieť, ako aplikovať na špic hviezdu, ale inak to bolo celé super,“ priznala naradostená Heribanová, ktorá tak v svojej rodine zaviedla milú tradíciu.