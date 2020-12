Ako budú vyzerať najbližšie maturity? Minister to povedal jasne, na toto zabudnite

Maturita na základe aritmetického priemeru, ako to bolo v školskom roku 2019/2020, sa tento rok už organizovať nebude. V koncoročnom rozhovore to pre TASR potvrdil minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) s tým, že to bola len jednorazová záležitosť.

"Na základe situácie, ktorá bude, budeme uvažovať o tom, ako rozšíriť čas maturít, kedy by sa mohli konať," povedal šéf rezortu školstva. Rovnako sa podľa neho bude uvažovať o tom, z čoho by mohli byť jednotlivé skúšky. V diskusii sú aj iné možnosti v rámci externej, teda písomnej, časti maturitnej skúšky. "Potrebujeme ešte pár týždňov na to, aby sme logisticky vedeli nachystať jednotlivé veci," povedal minister školstva. Informácie o maturitách plánujú zverejniť v januári 2021. Minister podotkol, že v roku 2022 by sa mala prvýkrát celoplošne uskutočniť online externá časť maturitnej skúšky. "Predtým budeme mať ešte viaceré testovacie verzie, aby si to mohli stredoškoláci vyskúšať," uviedol minister. Školstvo dostalo tento rok tvrdú ranu: Slová ministra Gröhlinga hovoria za všetko Podľa sprievodcu školským rokom 2020/2021 sú písomné maturitné skúšky naplánované od 16. do 19. marca 2021. Termíny ústnych maturitných skúšok určí odbor školstva okresného úradu od 17. mája do 4. júna.