Otec a syn na seba strieľali, obaja skončili mŕtvi: Tomu dôvodu neuveríte

Rozhodne neprežívali rodinnú idylku. Kelvin Cocker starší (60) a jeho syn Kelvin Cocker mladší (32) z Alabamy mali medzi sebou prestrelku, ktorá dopadla tragicky. Čo ich k tomuto činu viedlo?

Ako píše Metro, celý incident spustil pes Kelvina staršieho. Ten totiž zaútočil na dieťa jeho syna. Ako správny a odvážny chlap sa ho rozhodol zachrániť. Domáci miláčik bol napokon usmrtený. Jeden zo súrodencov povedal Kelvinovi mladšiemu, že toto ich otca veľmi rozzúri. Zabil mu dvoch pitbullov.

To sa, samozrejme, ich pánovi nepáčilo. Keď sa na mieste činu neskôr zjavil otec, nastalo hotové peklo. Svoje emócie rozhodne nekrotil. Dostalo sa to do takého štádia až vytiahol zbraň na vlastného potomka.

So synom sa začal okamžite hádať. Ten sa však nenechal zastrašiť a mával mu pred nosom brokovnicou. To sa pánovi domu nepáčilo a rozhodol sa ho umlčať. Kelvin starší postrelil svojho syna vlastnou zbraňou. Zostal sa však pri vedomí a ranu mu tvrdo opätoval.

Medzi mužmi vznikla nebezpečná prestrelka. Pálili na seba náboje bez toho, aby si uvedomovali, čoho sa naozaj dopúšťajú. Kým sa spamätali, bolo neskoro. Kelvin starší a Kelvin mladší neskôr podľahli zraneniam. "Je poľutovaniahodné, že si ľudský život nevážili o nič viac," uviedol šerif Stringer.

K celému prípadu sa vyjadrila aj Ariel Anderson, priateľka Kelvina mladšieho: "Nic Cocker nezabil svojho ocka a nehádali sa! Bolo pekné, že chránil moju dcéru pred ním a jeho pitbullmi, ktorí jej ubližovali." Nazdáva sa, že po svojom synovi začal strieľať v návale hnevu.

60-ročný muž sa podobného činu dopustil aj v minulosti. Konkrétne v roku 2012, kedy trikrát postrelil svojho druhého syna. Rozhodne neprežívali rodinnú idylku.