Ohavný čin mladého otca: Pri videohre chytil záchvat zúrivosti, strašná smrť jeho bábätka († 7 týžd.)

Mladý 23-ročný otec sa pri hraní videohier naštval tak, že v záchvate zúrivosti udrel svojho novonarodeného syna. Ten na následky otcovho úderu zomrel.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Podľa informácií denníka Daily Mail muž menom Joseph William McDonald z Kanady spôsobil smrť svojho novonarodeného syna, ktorý bol na svete len krátkych 7 týždňov. Mladý otec bojoval s problémami zvládania hnevu a silnou závislosťou na hraní videohier. Svojmu psychiatrovi povedal, že v tom čase intenzívne užíval i marihuanu a každý deň 6 až 10 hodín hrával hry.

K hrôzostrašnej tragédii došlo uprostred jeho zábavky na PlayStatione, ktorá spôsobila, že 23-ročný muž začal byť frustrovaný a v dôsledku toho udrel v amoku svojho malého synčeka. Ten zostal otrasený z následkov vážnych poranení hlavy a chrbtice. Zistilo sa, že otec dieťaťa týždne pred týmto činom vyhľadával na internete stránky týkajúce sa problémov so zvládaním hnevu. Svojej partnerke Samathe Duckmantonovej poslal správu, kde sa ospravedlnil, že je tým najhorším otcom a partnerom. Hneď v ďalších správach od neho stálo, že by ju a ich deti dal vždy na prvé miesto, a napísal jej, že sa okamžite nenávidel za to, čo jej spravil.

O pár týždňov neskôr Samatha začula z kuchyne svojho syna veľmi hlasito plakať. Muž jej povedal, že syna dával do zavinovačky a to, že Lucas prestal piť mlieko, brala ako následok očkovania. Malému chlapčekovi sa však stav nezlepšoval a po niekoľkonásobnom kontaktovaní nemocnice ho matka vzdala do nemocnice na pohotovosť. Neskôr bol Lucas prevezený do detskej nemocnice a následne vyhlásený za mŕtveho. Lekári jej povedali, že zranenia neboli spôsobené náhodne, kvôli čomu Samatha konfrontovala svojho priateľa. Muž sa jej zveril s tým, že príliš tvrdo zatlačil na zadnú časť mozgového kmeňa ich syna a následne z nemocnice ušiel. Po mužovi bolo vyhlásené celoštátne pátranie.

Joseph William napokon priznal svoju vinu a Najvyšší súd v meste Victoria ho odsúdil na deväť rokov vo väzení s nepodmienečným odkladom na šesť rokov a osem mesiacov. „Lucas si zaslúžil cítiť sa bezpečne a chránený svojím ockom. Nezaslúžiš si odpustenie, ako si nezaslúžiš ani titul otca,” neubránila sa tvrdým slovám na súde zronená matka.