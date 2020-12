Tisíce dávok vakcíny sú už na ceste k nám: Kedy budú zaočkovaní bežní ľudia?

Slovensko čaká logisticky mimoriadne náročná úloha. Už v nedeľu sa začne očkovať proti koronavírusu, čo je podľa lekárov jediný spôsob, ako sa vymaniť z chápadiel nákazlivej choroby.

Všetko sa to začína v čase, keď nemocnice hlásia mimoriadne vážny stav s pacientami, ktorých bude do konca roka pribúdať. Podľa ministerstva zdravotníctva sa však napriek skorému začiatku vakcinácie len tak skoro nedostaneme späť do normálu. Kedy sa bežní ľudia dostanú k vakcíne?

Štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva hovorí, že vakcína príde 26. decembra, čiže v sobotu. V súčasnosti sú uskladnené v belgickom meste Puurs. Európska únia len v pondelok schválila prvú vakcínu od konzorcia Pfizer/BioNTech, ktorá sa bude využívať v prvých týždňoch. Prvý človek sa na Slovensku zaočkuje v nedeľu.

„Budeme mať 10-tisíc kusov vakcíny, očkuje sa v dvoch dávkach, čiže je to pre päťtisíc obyvateľov. Začne sa očkovať v nemocniciach, ktoré budú vakcinačnými centrami. Pätnásť z nich je pripravených, postupne, ako budú vakcíny prichádzať na Slovensko, budú pripravené ďalšie nemocnice. Chceme mať očkovacie miesto v každom okrese,“ hovorí Ježíková.

Slovensko má uzavretých päť rozdielnych zmlúv na dodávku miliónov vakcín. „Náš cieľ je preočkovať 3,3 milióna obyvateľov,“ dopĺňa Ježíková. Firma Pfizer bude dodávať vakcíny s názvom Comirnaty v priebehu troch kvartálov budúceho roka a medzitým prídu na Slovensko ďalšie látky od iných spoločností. Očkovanie bude dobrovoľné, bude sledované, kto dostal akú vakcínu, akú šaržu, čo bude mať človek zapísané vo svojej karte.

„Neuvažuje sa nad očkovaním ľudí pod 18 rokov. Chceme to urobiť tak, aby to fungovalo ako súčasný PCR systém objednávania - aby človek dostal presný čas, miesto. Chceme zefektívniť činnosť vakcinačných centier, aby denne dokázali zaočkovať 500 ľudí. Po očkovaní ľudia počkajú 20 - 30 minút v priestore vakcinačného centra, ak by sa objavili prípadné nežiaduce účinky. Každý zaočkovaný občan dostane očkovací preukaz, kde bude uvedené, akou vakcínou bol očkovaný,“ vysvetľuje Ježíková.

Pravidelné dodávky

Na začiatku januára očakávajú kompetentní dodanie ďalších 150 000 kusov vakcíny, čo znamená, že bude k dispozícii pre 75 000 ľudí. „Chceme, aby tá dodávka bola realizovaná v pravidelných týždňových intervaloch, aby bol ten proces na princípe určitej stability,“ povedal šéf infektológov Pavol Jarčuška. Vakcína sa človeku podáva v dvoch dávkach, medzi prvým a druhým preočkovaním bude čakacia lehota tri týždne.

Zatiaľ sa pracuje s tým, že tí, ktorí mali v posledných 90 dňoch pozitívny COVID test, nebudú môcť byť očkovaní. Vakcína sa skladuje v hlbokomraziacich boxoch, ktoré si musia nemocnice zaobstarať. Dokáže však prežiť niekoľko dní aj v nižších teplotách. „Jej stabilita môže byť pri 2 až 8 stupňoch päť dní po nariedení. Účinnosť je vyššia ako 90 %. Takú účinnosť nemáme pri chrípkovej vakcíne,“ pripomenul Jarčuška.

Prízvukuje, že Národný plán ráta s tým, že pred očkovaním by človek mal prejsť negatívnym antigénovým testom. Toto sa podľa neho bude meniť. „Necháme na zdravotníckych zariadeniach, či budú chcieť. Nemala by to byť podmienka. V súčasnosti to nie je odporúčané ani európskymi autoritami.“