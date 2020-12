Priatelia Topoľského († 69) sú otrasení: Emotívne slová Sklovskej, Bubán prezradil najviac

Jeho smrť otriasla slovenským šoubiznisom. Vo veku 69 rokov náhle odišiel známy moderátor Peter Justin Topoľský. Zo smutnej správy sa nevedia spamätať aj viacerí jeho prominentní priatelia.

Fotogaléria 15 fotiek v galérii

Obrovský šok: Moderátor Peter Justin Topoľský († 69) zomrel, mal koronavírus!

Sisa Lelkes Sklovska (55), speváčka

Otvoriť galériu Sisa Lelkes Sklovska (55), speváčka Zdroj: gt

- My sme boli dlhé roky kamaráti. Dokonca sme spolu naspievali dueto, aj sme točili videoklip v New Yorku. Bol to veľmi fajn optimisticky naladený človek. Ja som v takom šoku. Bude veľmi chýbať... On bol také slniečko. Stretávali sme sa v centre mesta v piatok. Bol strašne milý, taký dobrý človek.

Miloš Bubán (59), gastroenterológ

Otvoriť galériu Miloš Bubán, gastroenterológ Zdroj: anc

- S Justinom som zažil najväčšie žúry v New Yorku. Boli sme u neho a on nás povodil po všetkých špičkových podnikoch, bolo to v čase, keď nakrúcal relácie Ako chutí svet. Ukázal nám špeciálne reštaurácie, v tomto bol on veľký mág. Ako človek bol veľmi čestný, príjemný a hlavne bol veľmi zábavný. On všetko obrátil na srandu. Nikdy som ho nevidel smutného. Jediné, čo mu prekážalo, keď mu niekto závidel. Tak veľmi zle sa s tým vyrovnával. On veľa pracoval a vtedy bol taký smutnejší, keď mu dal niekto na vedomie závisť.

Oliver Andrássy (53), zabávač

Otvoriť galériu Oliver Andrássy (53), zabávač Zdroj: mrh

- S Justinom som už pomerne dlho nebol. Bol občas hosťom ešte v našej relácii Aj múdry schybí, posledne s pánom Donutilom. No a potom sme sa tak občas na nejakých recepciách stretli, na nejakých plesoch a tak... Takže úprimnú sústrasť. Je to o to hroznejšie, že vlastne jeho mama ešte žije a hovorím, že najstrašnejšie je, keď rodičia prežijú svoje deti. A ona ho teda strašne milovala, lebo všade spolu chodili, je to hrozné no. Som z toho otrasený.