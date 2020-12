Nehybné telo herca Štefana Kožku († 66) našiel sused: Šokujúce detaily jeho smrti!

S obrovskými bolesťami bojoval celkom sám. Herec Štefan Kožka († 66) zomrel v pondelok v jeho dome v maďarskej Rajke, kam sa nie tak dávno presťahoval.

Posledné dni umelcovho života boli skutočne náročné, pretože bojoval s koronavírusom, kvôli ktorému mal silné bolesti a veľké problémy s dýchaním a kašľom. Svoje trápenie dokonca opísal v šokujúcej spovedi, ktorú nahral len pár dní pred svojou smrťou.

Okolo jeho nečakaného úmrtia je však stále veľa otáznikov a po jeho skone vyplávali na povrch ďalšie desivé okolnosti, ktoré sa udiali v osudný deň v jeho dome!

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

V pondelok zasiahla celé Slovensko šokujúca správa, že Štefan Kožka zomrel. Hercovo nehybné telo bolo nájdené v dome v časti Rajka Green, kde už nejaké obdobie žil. Pred nehnuteľnosťou stále stojí umelcovo staré Volvo a na múriku jeho plota mu priatelia a priaznivci zapálili niekoľko sviečok na znak úcty. V osudný deň išiel za Kožkom práve jeden zo susedov, ktorému volala hercova exmanželka herečka Zuzana Skopálová.

„Mal kľúče od Kožkovho domu, pretože je to ich rodinný známy. Herečka mu volala, že sa jej Kožka dlhšie nehlási. Sused tam išiel a našiel herca v obývačke, kde ležal v tričku a s telefónom v ruke. Bohužiaľ, bol už mŕtvy. Následne bola privolaná záchranka, potom koroner, aby urobil obhliadku tela. Na tele mu už našli posmrtné škvrny, takže mal byť mŕtvy už dlhšie,“ prezradil zdroj Nového Času z okolia herca. Umelec mal v dome aj spoločníka, ktorý mu počas života robil radosť.

„Problém bol aj s jeho psom, ktorý behal okolo domu a nemal sa o neho kto postarať. Mal sa ho ujať sused, ktorý Kožku našiel,“ dodal náš zdroj. Okolo smrti herca je však stále plno nejasností. Kožka posledné dni súperil s koronavírusom, ktorý ho skutočne vytrápil. Na povrch sa totiž dostala šokujúca videospoveď herca, v ktorej detailne opísal svoje trápenie.

„Ahojte, som Štefan, mám 66 rokov a mám COVID. Nie, nerobím si srandu, vážení, je to naozaj vážne, lebo za posledné štyri dni som zažil toľko bolesti, že som mal chuť to všetko skončiť. Prosil som Pána Boha a všetkých svätých, nech ma už konečne zoberú z tohto sveta. Vykašľali sa na mňa. Asi so mnou majú ešte iné zámery,“ šokoval herec vo videu, ktoré bolo plné bolesti. „Neviem, či to moje pľúca vydržia, pretože posledné dni som toho naspal veľmi málo. Volá sa to od kašľa do kašľa, občas prerušené krátkym spánkom, ktorý skončí tým, že človek začne znova kašľať. Ak sa mi nerozpadnú pľúca, tak sa vidíme. Ahojte,“ rozlúčil sa na záver.

Prešetrenie smrti

Či nad hercom zvíťazila korona, a práve tá bola príčinou jeho smrti, zatiaľ jasné nie je. Nebolo totiž žiadnym tajomstvom, že mal problémy aj so srdcom a okrem toho bol aj tuhým fajčiarom. Isté však je, že jeho tri dcéry - Katarína a Andrea z prvého manželstva a Rebecca, ktorú má práve so Skopálovou, chcú jeho odchod z tohto sveta prešetriť.

„Spolu s mojimi dvomi sestrami vám ďakujeme za prejavenie sústrasti nad zdrvujúcim úmrtím nášho otca. Zatiaľ úplne nerozumieme všetkým skutočnostiam vedúcim k jeho náhlemu odchodu a čakáme na výsledky vyšetrovania príslušných orgánov,“ napísala dcéra Andrea stanovisko k otcovej smrti, ktoré rozposlala médiám. Rodina však musela riešiť v týchto dňoch najmä prevoz hercových pozostatkov z Maďarska.