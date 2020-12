Smrť Štefana Kožku († 66) je plná otáznikov: Prečo sa bál zavolať sanitku? Dcéry prehovorili!

Jeho odchod do umeleckého neba je plný otáznikov! V pondelok zasiahla Slovensko šokujúca správa, že legendárny herec Štefan Kožka († 66) nečakane zomrel.

Deň po jeho smrti sa však začalo šíriť aj šokujúce video, v ktorom umelec pár dní pred smrťou detailne opísal hroznú silu koronavírusu. Podľa našich informácií podstúpil vo štvrtok test, ktorý mu vyšiel pozitívny. V pondelok už našiel jeho nevládne telo sused v dome v maďarskej Rajke, kde posledné obdobie žil. Kožkove tri dcéry stále nedokážu uveriť, čo sa stalo a sú odohodlané zistiť, prečo ich otec už nie je medzi živými.

Kožka mal koronavírus, ktorý ho oberal o posledné životné sily. Jeho výpoveď pár dní pred smrťou je totiž plná bolesti a trápenia z tohto všadeprítomného ochorenia. „Ahojte, som Štefan, mám 66 rokov a mám COVID. Nie, nerobím si srandu, vážení, je to naozaj vážne, lebo za posledné štyri dni som zažil toľko bolesti, že som mal chuť to všetko skončiť. Prosil som Pána Boha a všetkých svätých, nech ma už konečne zoberú z tohto sveta. Vykašľali sa na mňa. Asi so mnou majú ešte iné zámery,“ šokoval herec vo videu.

Práve bolesť ho privádzala k najhorším myšlienkam. Silné bolesti pľúc, neutíchajúci kašeľ mu nedovoľovali oddýchnuť si a vyspať sa. Herec nakoniec podstúpil vo štvrtok test, ktorý bol pozitívny. Odvtedy sa zrejme zdržiaval v dome v Rajke, kde už dlhšie obdobie žil. Podľa informácií Nového Času mal v pondelok jeho nevládne telo nájsť sused, ktorý o ňom pár dní nič nevedel.

Ešte stále je okolo hercovho odchodu z tohto sveta veľmi veľa otáznikov. Kožkova rodina berie, pochopiteľne, stratu milovaného človeka len ťažko a chcú vedieť, čo sa stalo. „Spolu s mojimi dvomi sestrami vám ďakujeme za prejavenie sústrasti nad zdrvujúcim úmrtím nášho otca. Zatiaľ úplne nerozumieme všetkým skutočnostiam vedúcim k jeho náhlemu odchodu a čakáme na výsledky vyšetrovania príslušných orgánov,“ napísala dcéra Andrea stanovisko k otcovej smrti.

Herec má totiž z prvého manželstva dve dcéry - Andreu a Katarínu. S druhou manželkou Zuzanou Skopálovou má dcéru Rebeccu. Vyzerá to teda tak, že smrť známeho herca už zobrali do rúk miestne maďarské orgány, ktoré prešetria jeho náhle a nečakané úmrtie.

Neistota a nevedomosť?

A zatiaľ čo dcéry čakajú na vyšetrenie jeho smrti, v jeho domovskom Divadle Nová scéna sa hovorí o dvoch osudných dňoch. Kožka sa totiž objavil v tomto kultúrnom stánku a mal tam vzniknúť poriadny rozruch. „Bol v divadle minulú stredu. Sedel v bufete a hovoril, že nevie, čo má urobiť. Už vtedy sa cítil zle a myslel si, že má koronavírus. Vyjadril sa aj, že ak by si zavolal záchranku zo Slovenska, neprišli by po neho, lebo žije v Maďarsku. A že keby si zavolal záchranku z Maďarska, tak by za ním neprišli, lebo je Slovák. Bol v pomykove.

Vraj vyzeral veľmi zle, bolo vidieť, že skutočne nie je v poriadku,“ prezradil zdroj z divadelného prostredia. Do divadla sa mal vrátiť aj vo štvrtok, no prístup do budovy mu mal byť odoprený. Či bol za jeho odchodom z tohto sveta skutočne COVID-19, zatiaľ jasné nie je. Herec mal mať aj problémy so srdcom. Isté však je, že ak bol posledné dni v dome v Rajke a necítil sa dobre, o čom svedčí aj jeho posledné video, mal si bezodkladne volať maďarskú záchranku.

„Zásahovým územím pre našu záchrannú zdravotnú službu je v zmysle zákona územie Slovenskej republiky. Na rovnakom princípe fungujú aj záchranné služby v iných krajinách,“ vysvetlila hovorkyňa záchranárov Alena Krčová.