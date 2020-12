Slovensko sa stalo európskym unikátom: COVID-om sa nakazila tretina vlády! Veľavravné slová infektológa

Uväzní hnusoba celú vládu doma!? V piatok oznámil premiér Igor Matovič (47), že mu testy potvrdili COVID-19 a on aj celý jeho kabinet následne museli do karantény.

Už o niekoľko hodín po tom sa potvrdilo, že vírus udrel na ďalších troch členov vlády - nakazila sa aj ministerka investícií Veronika Remišová (44), minister obrany Jaroslav Naď (39) a vicepremiér pre legislatívu Štefan Holý (42). Od pondelka má potvrdený koronavírus šéf agrorezortu Ján Mičovský. Ostatní ministri zostávajú v izolácii a čakajú na výsledky testov.

Šéf vlády sa dal otestovať vo štvrtok a o deň neskôr už informoval na sociálnej sieti o svojej nákaze. „Deväť mesiacov neustále bojujem s ľuďmi, ktorí merajú mieru pandémie len množstvom zatvorených barov a huckajú tým ľudí proti opatreniam a vlastnej vláde a priznávam, už nevládzem a tešil som sa aspoň na pár dní bez stresu.Teraz to vyzerá na sviatky iné,“ zúfal si Matovič, kvôli ktorému sa do karantény v piatok porúčala celá vláda. V stredu boli totiž členovia jeho kabinetu niekoľko hodín na spoločnom zasadnutí vlády. Netrvalo dlho a testy ukázali, že vírus sa preniesol aj na nich. „Práve som sa dozvedel, že dnešný PCR test preukázal moju pozitivitu. Od rána som sa necítil dobre, teraz mám vysokú teplotu, bolesť hlavy a celého tela. Čuch aj chuť zatiaľ mám. No čo už, teraz treba zabojovať. Predstavoval som si krajšie Vianoce, ale treba zostať zodpovedný,“ informoval statusom minister obrany Jaroslav Naď.

Nebol však jediný, nákaza sa zakrátko potvrdila aj u vicepremiérky Veroniky Remišovej a u podpredsedu vlády Štefana Holého. „Test na COVID som mala pozitívny. Vianoce sme si všetci plánovali ináč, ja som chcela do našej rodinnej bubliny po otestovaní zobrať aj mamu, ktorá žije sama. Nevyšlo nám to. Budem celé sviatky v izolácii, srdcom so svojimi blízkymi,“ uviedla Remišová taktiež v statuse. Okrem toho má už od pondelka potvrdený koronavírus šéf agrorezortu Ján Mičovský, ktorý odvtedy úraduje z domu. Už dlhšie je v karanténe minister životného prostredia Ján Budaj, ktorý sa cez týždeň stretol s inou pozitívnou osobou. Podľa politológa Tomáša Koziaka by však ani povrdený vírus u piatich členov, ani povinná izolácia u ostatných nemali paralyzovať fungovanie vlády. „Spôsoby komunikácie v súčasnej dobe sú také, že vláda môže zasadať, aj keď sa fyzicky nestretne. Problém by bol vtedy, keby sa choroba u nich rozvinula a museli by byť hospitalizovaní,“ povedal Koziak s tým, že rizikové je to skôr pri parlamente. „Pokiaľ poslanci nemôžu prísť do parlamentu a nemôžu hlasovať, nemáme spôsob, ako by mohli hlasovať z domu,“uzavrel politológ.

V karanténe aj prezidentka

Hlava štátu Zuzana Čaputová sa vo štvrtok stretla s ministrom obrany Jaroslavom Naďom a aj ona preto musí zostať v izolácii. „Stretli sa na ministerstve obrany kde mali predvianočný videohovor s veliteľmi našich misií v zahraničí. Preto je teraz v preventívnej karanténe a testovať sa bude po piatich dňoch,“ vysvetlil jej hovorca Martin Strižinec. V karanténe je po stretnutí s premiérom aj predseda parlamentu a líder Sme rodina Boris Kollár, ktorý podľa jeho hovorkyňe tiež absolvuje päťdňovú karanténu, po ktorej sa pôjde dať otestovať.

Spôsobili to NEDODRŽANÉ ODSTUPY?

Pavol Jarčuška, infektológ

- Mohli sa nakaziť pri zasadnutí vlády. Predpokladám, že podpredsedovia sedia pri predsedovi. A tam určite nie sú dvojmetrové odstupy. Oni majú fixné sedenie. No a vláda nezasadá 15 minút. Ten dvojmetrový odstup je dôležitý, a ten sa tam asi nedal dodržať. Plus, občas sa určite niečoho napijú, dajú si kávu. Tam stačí, aby mal niekto veľkú vírusovú nálož. Z epidemiologického hľadiska to dáva zmysel. Na vláde určite všetci majú celý čas rúška, ale napijú sa a občas niečo malé zjedia. Tie dvojmetrové rozostupy sú veľmi dôležité.

SVETOVÍ ŠTÁTNICI S KORONOU

Boris Johnson (56), britský premiér

Britský politik patril v začiatkoch vypuknutia pandémie k tým, ktorí ju bagatelizovali. V marci mu však testy identifikovali vírus SARS-CoV-2 v tele a so stálymi príznakmi a s vysokou teplotou skončil v nemocnici. Tu strávil niekoľko dní aj na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Andrzej Duda (48), poľský prezident

Aj hlava poľského štátu mala pozitívny výsledok testu na koronavírus. Koncom októbra zostal preto Duda v izolácii, no tvrdil, že sa cíti dobre a nemal vážnejšie komplikácie.

Silvio Berlusconi (84), taliansky expremiér

Bývalý taliansky premiér bol kvôli COVID-u v septembri hospitalizovaný vyše desať dní v nemocnici v Miláne. Napriek vysokému veku sa politik z ochorenia vyliečil a prepustili ho domov do karantény. Zotavenie sa z COVID-u bolo pre neho podľa vlastných slov „najväčšou životnou skúškou“.

Jair Bolsonaro (65), brazílsky prezident

V júli mal pozitívny test na koronavírus aj brazílsky prezident, ktorý predtým vírus opakovane zľahčoval a označoval ho za „malý soplík“ či „mediálny trik“. Aj po vyzdravení zostal verný svojej rétorike a najnovšie vyhlasuje, že sa nedá zaočkovať.

Donald Trump (74), americký prezident

V októbri dostal koronavírus aj prezident USA, ktorého liečili experimentálnym prípravkom. Trump počas choroby podľa svojich lekára vykazoval únavu a kašlal. Po vyliečení uviedol, že jeho nákaza bola požehnaním od Boha a snažil sa propagovať po svete experimentálny liek, ktorý mu pomohol.

Emmanuel Macron (42), francúzsky prezident

Francúzsky štátnik oznámil, že má COVID iba tento týždeň. Macron v súlade s príslušnými nariadeniami podstúpi sedemdňovú domácu karanténu, pričom si aj naďalej bude plniť svoje povinnosti. Do domácej karantény šiel aj francúzsky premiér Jean Castex.

Valéry Giscard d‘Estaing († 94), bývalý francúzsky prezident

Začiatkom decembra obletela svet správa, že bývalý prezident z prelomu 70. a 80. rokov a veľký reformátor Francúzska zomrel na zdravotné komplikácie spôsobené koronavírusom. Giscarda d‘Estainga v posledných mesiacoch života niekoľkokrát hospitalizovali v nemocnici pre problémy so srdcom.