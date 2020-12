Tréner Marián Vajda sa konečne dočkal vnúčika: Natália porodila synčeka!

Už je na svete! Iba nedávno medializované skutočnosti o milostnom romániku bývalej tenistky Natálie Vajdovej (25) s o 20 rokov starším Martinom Ševelom (45) dospeli do svojho logického záveru. Podľa informácií Nového Času Vajdová v utorok porodila synčeka. Tréner Marián Vajda (55) sa tak stal dvojnásobným starým otcom.

Úspešný tenisový kouč Marián Vajda sa momentálne po skončení sezóny nachádza na Slovensku. Jeden z najlepších trénerov sveta sa preto môže spokojne venovať doma rodine. Do­čkal sa totiž nového prírastku. Dcéra Natália mu v utorok porodila vnúčika.Samotný Vajda, ktorý momentálne vedie svetovú jednotku Novaka Djokoviča, sa nevedel príchodu malého stvorenia na svet dočkať. „Čakám na to už každý deň. Celá rodina sa tešíme,“ povedal ešte koncom novembra Novému Času samotný Vajda.

Ševela, bývalý tréner Slovana Bratislava, momentálne pôsobí v Poľsku, kde trénuje futbalový tím Zaglebie Lubin. Problém je, že s manželkou Luciou sú spolu už 22 rokov a majú 21-ročného syna a 18-ročnú dcéru. Nový Čas ho v tejto súvislosti oslovil, do uzávierky však nereagoval. Podľa našich informácií Ševela blízkym priateľom naznačoval, že sa o mladučkú Natáliu postará, ako sa v takejto situácii patrí. A dokonca si našiel cestu späť aj k manželke, ktorej sa s románikom s milenkou mladšou o 19 rokov priznal. „Nič nenasvedčuje tomu, že by mal byť medzi nimi nejaký problém,“ prezradil nám zdroj blízky Ševelovi.

Vajda sa prvého vnúčaťa dočkal už v septembri 2019, keď jeho staršia dcéra Nikola porodila dcérku Nikolku, ktorej otcom je slovenský tenista Jozef Kovalík. O viac ako rok neskôr tak Vajdovi môže robiť radosť aj vnúčik.

Kedy Ševela uvidí syna?

Futbalový tréner Martin Ševela dnes v Poľsku absolvuje posledný zápas. Jeho zverenci zo Zaglebie Lubin si v lige zmerajú sily s tímom Pogoň Štetín, po ktorom ich čaká viac ako mesačná pauza. Ševelovi tak nebude nič brániť v tom, aby z Poľska vycestoval domov na Slovensko, kde by sa mohol so synčekom stretnúť po prvýkrát. Situáciu s cestovaním medzi hranicami mu navyše bude do značnej miery komplikovať situácia s koronavírusom.