Mamička má toho dosť, deťom nekúpila žiadne vianočné darčeky: Odpadnete, kam zahučalo 8800 €

U bývalej glamour modelky Carly Belluci (38) v britskom meste Hitchin bude tento rok na Vianoce zjavne dusno.

Carla má synov Jermaina (18), Jaydena (13) a dcéru Tanishu (15). Tínedžeri si pod stromček zaželali notebooky, mobily, oblečenie, Xbox či značkové tenisky, no majú smolu. Trojnásobná mama sa rozhodla, že bude lepšie, keď peniaze na darčeky utratí na seba – podstúpila už botox, manikúru, skrášľovacie procedúry tváre a nakúpila si nové oblečenie a topánky. Pre The Sun povedala, že si to zaslúži po všetkom strese okolo pandémie. Ak jej deti vytúžené predmety skutočne chcú, majú sa stať hviezdami sociálnych sietí a zarobiť si na ne.

,,Je mi jedno, že ma ľudia nazvú sebeckou. Viem že som si zaslúžila minúť na seba tých 8000 libier (8883 eur),“ odkazuje. ,,Rozmaznávať deti na Vianoce nie je správne. Som úžasná mama a covidové Vianoce chcem využiť ako životnú lekciu. Chcem, aby sa z mojich detí stali hviezdy sociálnych sietí a to, že tento rok nedostanú darčeky, ich naučí zarábať si peniaze sami. Lockdown ma vystresoval, musím sa rozmaznávať. Vždy som deťom kupovala pekné veci na Vianoce, celé roky. Teraz je čas pre mamičku.“

U Carly doma sa kvôli tomuto rozhodnutiu už trieska dverami a jedno z detí sa s mamou nerozpráva. Exmodelka si myslí, že ženy, ktoré rozmaznávajú deti, zabúdajú na seba. ,,Preto končia rozvedené, nikto nechce zanedbanú mamičku,“ tvrdí. Carla deti nepovzbudzuje k vzdelaniu a ceste ku klasickým povolaniam. Chce, aby sa stali hviezdami TikToku, nabáda ich, aby sa raz zúčastnili zoznamovej reality šou akou je napríklad Love Island. Modelka už v minulosti rozruch spôsobila, keď tvrdila, že predstierala depresiu, aby jej plastiku nosa za 7000 libier preplatila poisťovňa.