Koronavírus mu spôsobil peklo a zanechal na ňom následky: Erik Daniel rozhodol zápas proti Žiline

Nič neskrýva! Futbalista Erik Daniel (28) vyšiel s pravdou von. Krídelník Slovana Bratislava sa úprimne tešil z víťazstva belasých nad Žilinou (3:2) v poslednom tohtoročnom ligovom kole, ku ktorému prispel dvoma gólmi.

Mimo ihriska zvádzal oveľa ťažší a dôležitejší súboj, keď na neho zaútočil koronavírus.



Daniel je kus chlapa. Tvrdosť vie prijať i rozdať. Zákerný vírus ho napriek tomu zložil ako malého chlapca. „Nemal som úplne ľahký priebeh. Štyri-päť dní ma trápili vysoké teploty. Žiaľ, následky ochorenia mi ostali. Stáva sa, že sa rýchlejšie zadýcham,“ priznal po zápase rodák z Hodonína, ktorý okrem argentínskeho obrancu Vernona De Marca tiež čaká na udelenie slovenského občianstva.

Český legionár varuje pred podcenením najväčšej svetovej pliagy súčasnosti. „Nebola to žiadna sranda. Prežíval som najťažšie chvíle kariéry. Musel som začať nanovo. Nebolo to ľahké.Chcem byť totiž čím skôr kondične na sto percent pripravený. Vydarený zápas so Žilinou beriem ako náplasť na toto ťažké obdobie. Dva góly mi určite psychicky pomôžu.“

Najmä ten prvý bol z kategórie exportných. Daniel si vo vzduchu spracoval prihrávku Nona a nádhernou strelou z voleja zrovnal žilinské vedenie. „Bol to jeden z najkrajších gólov, aké som v kariére dal,“ nadchýnal sa neúnavný bojovník belasých. „Bol aj veľmi dôležitý. Veľmi som ho už potreboval. Po ňom sa mi hralo oveľa lepšie. Nespomínam si, či som v lige skóroval dvakrát v jednom zápase.“

Slovan prezimuje na čele tabuľky s päťbodovým náskokom pred Dunajskou Stredou. Získal ho aj vďaka sérii šiestich víťazstiev vo finiši jesennej časti ligy. „Náskok je fajn, no nesmieme sa zastaviť. Ešte to nič neznamená, trofeje sa rozdávajú na konci. Posledné mesiace priniesli ťažké chvíle pre futbal i život. Ani pre nás to nebolo jednoduché obdobie. Všetci si však budú pamätať tento pekný koniec. Aj preto nás čakajú krajšie vianočné sviatky,“ uzavrel Daniel.

- narodil sa v Hodoníne mame Češke a otcovi Slovákovi

- po roku sa presťahovali do Holíča, kde začal s futbalom

- ligovú premiéru absolvoval v drese Slovana Liberec

- tri roky strávil v Spartaku Myjava, kde odohral 110 duelov

- kredit mu stúpol počas 3-ročného angažmánu v Ružomberku

- jeho vzorom je Frank Lampard, exhráč a teraz tréner Chelsea

- v deň svojich 27. narodenín podpísal zmluvu so Slovanom

- jeho trhová hodnota je 500 000 eur

- je 13. najcennejším hráčom Fortuna ligy