Michel Barnier o brexite: EÚ a Londýn v rokovaniach pokročili, Briti to vidia inak

Európska únia a Británia zaznamenali solídny pokrok v rokovaniach o obchodnej dohode, uviedol hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier. Londýn však taký optimistický nie je.

Podľa Britov majú obe strany na kľúčové veci stále výrazne rozdielne názory, informovala agentúra Reuters.

"Solídny pokrok, musíme však prekonať ešte zopár prekážok," uviedol vo štvrtok na Twitteri Barnier. Avšak britský zdroj, ktorý si neželal byť menovaný, informoval, že Británia a EÚ "sú v kľúčových oblastiach naďalej názorovo veľmi vzdialené".

Podľa Michaela Govea, ktorý je v rámci britskej vlády poverený prípravami na brexit, vyjednávači tvrdo pracujú, akákoľvek dohoda však bude musieť rešpektovať britskú zvrchovanosť. Rovnako sa však vyjadrujú predstavitelia EÚ. Aj v ostatnom tweete dal Barnier najavo, že Brusel "podpíše iba takú dohodu, ktorá bude chrániť záujmy a princípy EÚ".

Johnson prezentuje brexit ako príležitosť na vytvorenie nezávislej ekonomiky, ktorá bude omnoho pružnejšia než jej konkurencia. Z tohto dôvodu odmieta akékoľvek dohody, ktoré by Britániu naďalej pútali k EÚ.

Brusel sa však obáva, že Londýn chce dohodu, ktorá by mu naďalej poskytovala preferenčný prístup na jednotný únijný trh a zároveň umožňovala stanovovať vlastné pravidlá v oblasti hospodárskej súťaže. To by firmy v Európskej únii viazané tamojšími pravidlami dostávalo do nevýhodnej pozície.