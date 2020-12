Návštevy, práca, štúdium: Veľké zmeny pre Slovákov po brexite! Toto sa vám nebude páčiť

Rozvod Veľkej Británie a Európskej únie sa blíži do finále. Po prechodnom 11-mesačnom období, ktoré končí na konci roka, nastáva od 1. januára 2021 tvrdý brexit. Podľa Radovana Giesta z portálu Euroactiv nastávajú nové, tvrdšie podmienky, ktoré prinesú nové povinnosti.

Slováci, ktorí chcú ísť do Británie z iného dôvodu ako turistického, by sa mali dôsledne zoznámiť s novými povinnosťami a začať ich vybavovať s dostatočným časovým predstihom. Čo sa zmení pre Slovákov, ktorí chcú ísť do Veľkej Británie po tomto termíne cestovať, študovať či pracovať?

NÁVŠTEVA

Chcem ísť do Británie na návštevu. Čo sa zmení?

Navštíviť príbuzných či kamarátov môžete naďalej. No už bez občianskeho preukazu, ako je to možné do 31. 12. 2020, ale s pasom. Víza nepotrebujete, v Spojenom kráľovstve sa môžete zdržať maximálne šesť mesiacov.

Bude mi platiť európske zdravotné poistenie?

Otázka nie je uzavretá, stále sa vyjednáva. Predpokladá sa však, že poistenie platiť nebude a od Nového roka sa musíte komerčne poistiť, ako keď idete do inej krajiny mimo EÚ.

Ako to bude s roamingom?

Britské spoločnosti sa nechystajú po 1. januári zvyšovať roaming v štátoch EÚ a rovnako aj slovenské spoločnosti chcú ponechať súčasné podmienky.

PRÁCA

Chcem v Británii pracovať. Budem môcť?

Pre Slovákov, ktorí už momentálne pracujú v Británii, sa veľa nemení. Musia sa však prihlásiť do EU Settlement Scheme a podmienky majú rovnaké ako doteraz. Horšie to budú mať noví uchádzači o zamestnanie. Prácu budete musieť mať vybavenú ešte pred príchodom na Ostrovy a budete k nej potrebovať pracovné víza. Všetci Európania budú na tom rovnako, okrem Írov. Británia pre uchádzačov o prácu zaviedla ako novinku bodový systém. Na to, aby ste získali pracovné víza, musíte získať v teste 70 bodov.

Za čo možno získať body:

- 20 bodov - ak máte v ruke konkrétnu pracovnú ponuku

- 20 bodov - ak ide o pozíciu s istým stupňom kvalifikácie

- 10 bodov - ak viete angličtinu na stredne pokročilej úrovni. Bez dobrej angličtiny teda na prácu v Anglicku zabudnite

- 20 bodov - ak váš plat bude aspoň 25 600 libier ročne, alebo máte titul PhD. v istých odboroch, prípadne pre vašu prácu v Británii nie je dostatok domácich pracovníkov.

Čo budete potrebovať?

Pracovné víza – môžete o ne žiadať od začiatku decembra, ich vybavenie trvá 8 týždňov, takže sa o ne začnite zaujímať s dostatočným časovým predstihom.

Uhradiť poplatok za víza - od 600 do 1 400 libier, plus musíte zaplatiť zdravotný príplatok na rok, ten vás vyjde na ďalších 600 libier. Musíte dokladovať dostatok peňazí na život v Británii.

ŠTÚDIUM

Chcem vo Veľkej Británii študovať.

Platí podobný systém ako pre pracujúcich. Aj študenti zo Slovenska, ktorí budú chcieť po januári začať študovať na britskej univerzite, musia po novom zložiť test. Briti už totiž nechcú hocijakých študentov, ale len tých najlepších.

Aj uchádzači o štúdium musia získať 70 bodov. Výhoda je, že 50 získate už za to, ak vás konkrétna škola prijme (a splníte ďalšie požiadavky). Ďalších 10 bodov máte za znalosť angličtiny a 10 ak máte dostatok financií na poplatky za štúdium a na život v krajine. Popri štúdiu môžete pracovať na čiastočný úväzok.

Čo budem potrebovať

Študentské víza - žiadosť stojí 348 libier (približne 380 eur)

Zdravotný príplatok na zdravotné poistenie – ten dostanete so štvrtinovou zľavou. Jeho výšku sme chceli upresniť na Veľvyslanectve Veľkej Británie v Bratislave, ale neboli sme úspešní.

Tip - Letenky si rezervujte až vtedy, keď vám schvália študentské víza.

OBCHODOVANIE

Obchodujem s firmami v krajine. Čo sa mi mení?

Dovoz tovaru z Veľkej Británie ako z tretej krajiny bude od roku 2021 podliehať povinnosti absolvovať všetky kroky spojené s colným konaním. Tovar dovezený z Veľkej Británie bude podliehať colnému dohľadu a môže podliehať aj colným kontrolám, a to až do určenia jeho statusu (prepustenia do príslušného colného režimu).

Podnikateľ bude povinný colnému úradu predložiť colné vyhlásenie. K nemu bude potrebné predložiť aj ďalšie dokumenty týkajúce sa dovážaného tovaru. Na základe podaného colného vyhlásenia následne prebehne colné konanie so všetkými colnými formalitami. Jeho výsledkom bude rozhodnutie o prepustení alebo neprepustení tovaru do príslušného colného režimu.