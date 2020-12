Fotky, ktoré musia Slováci vidieť! Košickí zdravotníci sú na pokraji zrútenia: Takto to vyzerá na COVID oddelení

Zvládajú to len s vypätím všetkých síl. Košickí zdravotníci idú nadoraz a už sú psychicky v koncoch.

Neustále pribúdajú pacienti s COVID-om, ktorí sú vo veľmi ťažkom stave, a končia na umelej pľúcnej ventilácii. Primár oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny v košickej Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Ján Michlík (53) a jeho zdravotnícky tím sú doslova hrdinovia. Každý deň zvádzajú ťažký boj s nevyspytateľnou chorobou a snažia sa svojich pacientov uzdraviť.

„Prvých pacient o v s ochorením COVID-19 sme prijali v septembri a v októbri sa oddelenie začalo zahusťovať. Prejavil sa efekt zákazu vychádzania počas Dušičiek, ale dva až tri týždne nato sa situácia výrazne zhoršila a počty prijatých pacientov stúpli,“ vraví primár Ján Michlík (53), ktorý má 29 rokov lekárskej praxe a súčasnú pandémiu považuje za najnáročnejšie obdobie vo svojej kariére.

Spolu so svojím tímom lekárov a sestier však robia maximum, aby zachránili čo najviac pacientov napojených na umelú pľúcnu ventiláciu. Z doposiaľ ukončených hospitalizácií sa to v 12 prípadoch, žiaľ, nepodarilo... Celkovo chorobe COVID-19 podľahlo na všetkých oddeleniach nemocnice vyše 90 ľudí.

Všetci sú vyčerpaní

„Počty nakazených dospeli do štádia, že je to katastrofa a sme permanentne naplnení na 100 percent. Personál je už úplne vyžmýkaný, všetci sme totálne vyčerpaní, je to strašné,“ hovorí primár, podľa ktorého je vzhľadom na dodržiavanie prísneho hygienického režimu práca podstatne náročnejšia, než u pacientov, ktorí nemajú ochorenie COVID. Liečba je pritom rôznorodá a komplexná, lebo neexistuje žiaden zázračný liek, aby pacient vyzdravel.

Máme len kriticky chorých, o ktorých sa staráme po všetkých stránkach vrátane hygieny, stravovania i rehabilitácie. V priemere u nás ležia 14 - 20 dní, no mali sme aj 40 dní. Išlo o pacientov vo veku od 30 až do 81 rokov. Hospitalizovali sme aj tri manželské páry, z ktorých jeden neprežil,“ spomenul tento odborník , ktorý vo voľnom čase rád číta, venuje sa cyklistike, či práci v záhrade, no momentálne sa ku koníčkom nedostane a aj spánok máva pomerne nesúvislý.