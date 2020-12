Schválené! Na Slovensku sa bude očkovať v 4 vlnách: Koľko za to zaplatíte a kedy budete na rade?

Slovensko má svoju národnú stratégiu očkovania proti ochoreniu COVID-19. Očkovanie podľa odborníkov predstavuje najúčinnejší spôsob prevencie. Chráni očkovaného aj zabezpečuje kolektívnu imunitu.

Na jej zabezpečenie je potrebné v prípade nového koronavírusu preočkovať viac ako 60 až 70 populácie. Materiál pandemickej komisie s pripomienkami schválila vláda na svojom stredajšom zasadnutí. Hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová pre TASR uviedla, že pripomienky ešte prerokuje na najbližšom zasadnutí konzílium odborníkov, následne sa zapracujú.

Pri výbere vakcíny budú rozhodujúcimi kritériami jej bezpečnosť, účinnosť, dostupnosť a cena. Odborníci si od vakcinácie sľubujú zabezpečenie ochrany obyvateľov pred ochorením a zabránenie jeho šírenia, čo má viesť k menšiemu počtu úmrtí, zníženiu preťaženia akútnych a intenzívnych lôžok v nemocniciach, ochrane zdravotníckych pracovníkov a ochrane zložiek kritickej infraštruktúry krajiny.

Zaočkovaných by malo byť asi 3,3 milióna Slovákov. K očkovaniu by malo dochádzať postupne. Slovensko sa ako členský štát Európskej únie zapojilo do spoločného verejného obstarávania vakcín.

V prvej vlne budú zaočkovaní zdravotnícki pracovníci pracujúci v nemocnici s pacientmi s novým koronavírusom v červenej zóne, zdravotnícki pracovníci podieľajúci sa na diagnostike tohto ochorenia, pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva, zdravotnícki pracovníci starší ako 65 rokov a s chronickými ochoreniami, ostatní zdravotnícki pracovníci pracujúci s pacientom aj tí, ktorí nepracujú priamo s pacientom, teda napríklad pracujú v laboratóriách na diagnostiku v tzv. necovidovej zóne, pracovníci na manažérskych funkciách, pracovníci v zdravotných poisťovniach či v Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Ďalej to budú študenti, ktorí spĺňajú kritérium zdravotníckeho pracovníka a ostatní študenti zdravotníckych lekárskych a nelekárskych odborov, ktorí počas štúdia prichádzajú do kontaktu s pacientom. Tiež zamestnanci obslužných organizácií, ktorí vykonávajú svoju činnosť v nemocniciach, napríklad upratovacie služby. Takisto zamestnanci domovov sociálnych služieb (DSS), terénni sociálni pracovníci, pracovníci organizácií, ktorí sa podieľajú na ošetrovaní pacientov s ochorením COVID-19 a na zabezpečení očkovania. Tiež zaočkujú zamestnancov kritickej infraštruktúry štátu či silové zložky, teda vojakov, policajtov, hasičov a pracovníkov inej kritickej infraštruktúry.

V druhej vlne majú byť zaočkovaní pacienti v DSS, pacienti nad 65 rokov, chronicky chorí pacienti, pacienti nad 65 rokov, imobilní pacienti, onkologickí pacienti, dialyzovaní pacienti, transplantovaní pacienti, pacienti s biologickou liečbou, pacienti s autoimunitnými ochoreniami, pacienti s poruchou imunity, pokiaľ nie je kontraindikáciou k podaniu vakcíny, pacienti s diabetes mellitus, pacienti s neurologickými závažnými chorobami, pacienti s kardiovaskulárnymi chorobami, pacienti so závažnými psychiatrickými chorobami či ostatní pacienti s chronickými chorobami.

V tretej vlne by mali byť zaočkovaní učitelia, bezdomovci či napríklad azylanti, teda špecifická populácia s vysokým rizikom šírenia ochorenia. V štvrtej vlne by mali byť zaočkovaní ostatní obyvatelia starší ako 18 rokov.

Vakcíny budú distribuované v úvodnej fáze do 25 vakcinačných miest. Počet vakcinačných miest sa bude zväčšovať so zvyšovaním počtu dovezených vakcín na 79, pokrývajúc všetky okresy SR. Súčasne budú zriadené mobilné očkovacie tímy, ktoré budú očkovať klientov pobytových zariadení sociálnych služieb. Vo všetkých tímoch musí byť prítomný aspoň jeden lekár, pričom realizáciu samotného očkovania môžu vykonávať pod dohľadom lekára aj zdravotné sestry. Predpokladá sa činnosť vakcinačného centra, ktorá pokryje minimálne 500 pacientov denne.

Očkovanie bude bezplatné.