Fico povedal svoj názor otvorene: Nechce vyzývať ľudí na porušovanie zákona, no vládu žiada o jedno

Vláda by nemala prijímať opatrenia, ktoré by viedli k pretrhnutiu rodinných väzieb cez Vianoce a bránili by elementárnej mobilite.

Vyzval ju na to predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico. Kabinet má podľa neho nulovú autoritu. Dodal, že čím represívnejšie a nezmyselnejšie opatrenia prijme vláda na Vianoce, tým intenzívnejšia bude reakcia ľudí v podobe ignorovania povinností a nerešpektovania zákazov.

Smer-SD nechce občanov vyzývať na neposlušnosť či porušovanie zákonov, no žiada vládu, aby sa správala čo najracionálnejšie v citlivom predvianočnom období. "Chceme vyzvať vládu, ak chce zajtra prijímať nejaké opatrenia na najbližšie dni a týždne, aby tieto opatrenia v žiadnom prípade neviedli k pretrhávaniu rodinných väzieb počas Vianoc. Hlavne, aby vláda citlivo zvažovala, aké reakcie vyvolajú jej zmätočné opatrenia," uviedol Fico na utorkovej tlačovej konferencii. Nerozumie tomu, aký efekt prinesie, ak sú dnes plné obchody a v pondelok (21. 12.) sa všetko zatvorí.

Strana nevidí žiadny dôvod na zatvorené reštaurácie, pričom chýbajú kompenzácie. Fico by ich preto otvoril. Komunikovať by sa tiež podľa neho malo s predsedami samosprávnych krajov, keďže pandemická situácia je v každom kraji iná. Radil by sa s nimi a nechal by ich prijímať rozhodnutia.

V prípade očkovania na ochorenie COVID-19 by Fico uvítal, aby bolo možné sa otestovať PCR testami, ak sa niekto nechce dať zaočkovať. Ak by mal byť pohyb obmedzený tým, že človek musí urobiť úkon vo vzťahu k pandémii, mal by mať možnosť si vybrať medzi očkovaním či PCR testovaním, tvrdí šéf Smeru-SD. Prístup k téme očkovania môže byť podľa neho ďalším dôvodom na konflikt v spoločnosti. Nemal by sa podľa neho vytvárať jednostranný pohľad na očkovanie.

Slová šéfa poslaneckého klubu OĽANO Michala Šipoša podľa Fica potvrdili, že zatváranie bývalých funkcionárov do väzby je politickou objednávkou. Šipoš mal povedať, že "pád tejto vlády by znamenal amnestiu všetkých zločincov, ktorí sú vo väzbe". Procesy zatýkania nie sú podľa Fica riadené orgánmi činnými v trestnom konaní, ale z Úradu vlády SR. Generálny prokurátor Maroš Žilinka by to preto mal preveriť a mal by podľa Fica reagovať na tvrdenie, že "politické zatváranie je organizované z úradu vlády".