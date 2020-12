Premiér prestal komunikovať uprostred rekordného nárastu pacientov: Kam zmizol Matovič?!

Čo sa tam stalo?! Premiéra Igora Matoviča (47) pozná verejnosť ako impulzívneho politika, ktorý sa snaží pandémiu riadiť po svojom.

Nestáva sa tak často, že na niekoľko dní zíde z očí verejnosti. Od toho, čo Pandemická komisia vyhlásila, že je nevyhnutný urýchlený zákaz vychádzania, však uplynulo päť dní a po predsedovi vlády ani chýru, ani slychu. Uprostred najťažšieho času pre nemocnice tak namiesto neho hovoria len ministri. Predčasne sa vyparil aj z rokovania vlády, kde napokon šéfovia rezortov nevypočuli volanie odborníkov.

V pondelok sa vláda na mimoriadnom rokovaní zaoberala tým, aké obmedzenia je potrebné zaviesť počas blížiacich sa vianočných sviatkov. Ministri spolu s premiérom riešili tvrdý lockdown, ktorý im odporučila Pandemická komisia, podľa ktorej súčasné opatrenia nestačia a plánované zatvorenie obchodov od 21. decembra situáciu nijako nezlepší. Vhodnejším riešením je podľa odborníkov návrat do režimu, aký Slovensko zažilo týždeň pred plošným testovaním. Platil by teda zákaz vychádzania s výnimkou cesty do práce, potravín, návštevy lekára či pohybu v prírode v rámci okresu.

Po niekoľkohodinovej debate na Úrade vlády však Matovič zmizol a k aktuálnej situácii sa tak vôbec nevyjadril. Siahodlhá tlačovka, ktorú robil vždy po schvaľovaní nových opatrení, sa tak tentoraz výnimočne nekonala. Väčšina ministrov netušila, kam šiel a prečo sa náhle vyparil. „Premiér svoj odchod nevysvetlil, konflikt nebol v zásade žiadny, efektívne sme rokovali a dohodli sme si ďalší postup, aby vláda mohla v stredu rozhodnúť,“ opísala situáciu na Úrade vlády vicepremiérka Veronika Remišová.

Ďalší koaličný partner Richard Sulík odpovedal na otázku, prečo premiér nevystúpil a kam odišiel, len veľmi stroho: „Neviem.“ O niečo viac vedel minister práce Milan Krajniak zo Sme rodina. „Minister obrany aj premiér mali ďalší program, preto odišli skôr,“ povedal Novému Času. Premiér na naše otázky nereagoval. Naposledy sa ozval v nedeľu statusom na sociálnej sieti, kde však len načrtol, že tí, čo ho „mesiac lynčovali za de facto plošné testovanie, dnes volajú po výnimkách z lockdownu“.

Bol Matovič prehlasovaný?

O tom, čo nás čaká na Vianoce, informoval po zasadnutí vlády len minister zdravotníctva Marek Krajčí. Uviedol, že vláda nevypočula návrh Pandemickej komisie na lockdown, pričom ešte minulý týždeň zdôrazňoval, že vírus sa šíri nekontrolovane a treba konať, lebo nemocnice nezvládnu nápor pacientov. Prísnejšie opatrenia však podľa jeho slov budú, no zatiaľ nevieme, aké.

Osem dní do Vianoc sa nevedelo ani to, či sa bude dať cez sviatky cestovať medzi okresmi a navštíviť tak svojich príbuzných. Hovorilo sa o výnimkách, nikto však nepovedal, o aké konkrétne ide. Či stál za Matovičovým náhlym odchodom z vlády neschválený lockdown, nikto nevie. Prehlasovali ho teraz ministri? „Hlasovalo sa až po jeho odchode, čiže premiér nemohol byť prehlasovaný,“ uzavrel minister Krajniak.