Tip na darček: dizajnová darčeková krabica doplnkov výživy pre športovcov

Proteín je ideálny darček pre každého športovca. Vyskladaj si pekný darčekový balík so shakerom zdarma.

Ako na to?

1. Na eshope uber-nutrition.sk najprv vložíš do košíka darčekovú krabicu so shakerom. (Krabica so shakerom sa nedá kúpiť samostatne, iba spolu s tovarom, ktorý si k nej vložíte do košíka.)

2. Krok. Balenie je veľkostne robená pre 1 kg dózu. Najčastejšie proteín, ale môžeš si vybrať z pomedzi iných produktov, ktoré veľkostne sedia. Produkty sú rozpísané nižšie.

3. V darčekovej krabici je robené úchopné miesto ešte pre malú tabletovú dózu, napríklad vitamíny, alebo aminokyseliny. Produkty, ktoré tam veľkostne pasujú sú rozpísané nižšie.

4. Hotovo, stačí tieto veci vložené v košíku objednať a darčeková krabica doplnkov výživy vám príde poskladaná. Pri objednávke viacerých kusov, napríklad (dve alebo tri darčekové krabice) stačí v poznámke pri vypĺňaní doručovacích údajov napísať, ktoré produkty nakombinovať do jednotlivých balení.

K objednávke môžeš samozrejme pridať ešte aj iné produkty, ktoré však už nebudú súčasťou darčekovej krabice. Napríklad praktický, najpredávanejší nákrčník uber performance v cene 7,90 euro

Otvoriť galériu Zdroj: Uber Nutrition

Ktoré produkty sú robené v 1kg dózach, pasujúcich do darčekovej krabice?

- Whey (srvátkový) proteín 1kg - Ideálna voľba, proteín je vhodný pre všetkých športovcov, či už sa snaží pribrať na svaloch, alebo je v diéte.

- Objemový prípravok Anabol24 1kg Vhodný pre športovcov usilujúcich sa o nárast sily a svalstva.

- Nočný proteín Night Casein

- 100% čistý kreatín monohydrát 1kg

- Hovädzí beef proteín

- hydrolizovaný whey protein

- Vegánsky protein 1kg

Doplnkový malý produkt (tabletkové dózičky):

- Testo24 (Stimulant testosterónu pre mužov)

- Vitamín C

- BCAA kapsule

- Arginin kapsule

- G-bcaa Bcaa obohatené o glutamín

- Artro24 Kĺbová výživa

- Multivitamin

- Thermo24 Spaľovač tukov

- L-karnitín tablety Pomáha lepšiemu spaľovaniu

- Thermo performance Viaczložkový, výkonný spaľovač tukov

Ktoré odporúčame?

1. Proteín ako základ je vhodný pre každého športovca. Odporúčame: srvátkový whey proteín.Platinum1

2. Anabol24

Obsahuje zložky ako srvátkový proteín, aminokyseliny BCAA, L-glutamín, kreatín, maltodextrín, ktoré sú základnými doplnkami vhodnými na zlepšenie rastu svalstva ako u začiatočníkov, tak aj u pokročilých. Jedným z mnohých spokojných zákazníkov je aj mladý úspešný slovenský reprezentant v powerliftingu.

3. Vitamín C - Vhodný doplnok v zimných mesiacoch.

4. Testo24 Najpredávanejší stimulant testosterónu. Ideálny doplnok pre mužov v každom veku. Vhodný aj pre nešportovcov, aj profesiónálnych športovcov. Jedným z mnohých spokojných zákazníkov je aj slovenský reprezentant v crossfite Tomáš Bachratý : „Testo24 je dobrý produkt, určite odporúčam všetkým čo chcú zlepšiť svoju formu.“ Otvoriť galériu Zdroj: Uber Nutrition

Prejdi na eshop uber-nutrition.sk a vyskladaj si svoju dizajnovú darčekovú krabicu tu.