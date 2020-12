Otca dvoch detí nik nepočúval, keď sa sťažoval na bolesti: Čo nasledovalo, vháňa slzy do očí

Dvojnásobný otec zomrel v bolestiach na rakovinu po tom, čo musel žobroniť o vyšetrenie lekárov. Magnetická rezonancia sa kvôli pandémii koronavírusu viackrát odkladala a nik nepočúval jeho obavy.

Sherwin Hall († 27) z anglického Leedsu išliel 23. marca do nemocnice s bolesťami nôh. Doktor mu však určil zlú diagnózu prostatitídy a na tú dostali antibiotiká, informuje portál Daily Mail.

Sherwin absolvoval trinásť návštev nemocnice v priebehu jedného mesiaca a musel sa doprosovať o vyšetrenie magnetickou rezonanciou. Nakoniec ju podstúpil 26. mája, no tá odhalila približne 14 cm veľký zhubný nádor v panve a 30 malých nádorov na pľúcach.

Mladý otec zomrel 3. decembra a nechal po sebe vdovu La'Troya Hall, s ktorou mal deväťmesačného syna Sancha. „Som zdrvená. Stratila som svoju životnú lásku," povedala La'Troya.

„Ak by Sherwinovi objavili rakovinu skôr, je pravdepodobné, že by tu dnes s nami bol. Chcem urobiť všetko, čo je v mojich silách, aby som zabránila iným rodinám trpieť tak, ako teraz trpíme my," povedala nešťastná vdova.

Znepokojuje ju, že vláda aj zdravotníci tvrdia, že služby v oblasti liečenia rakoviny sú opäť v normále. Ich skúsenosť bola totiž úplne iná. „Aj keby boli služby späť na predpandemickej úrovni, nestačí to. Je tiež potrebné zamerať sa na nevyriešené prípady rakoviny," dodala.

„Stále som doktorov prosil v apríli a máji, aby mi urobili vyšetrenie magnetickou rezonanciou, ale nikto ma počúval. Môj praktický lekár aj môj konzultant mi povedali, že skenovacie služby sú spomalené kvôli koronavírusu," povedal pred smrťou muž.

Smrť Sherwina prišla náhle v čase, keď pacienti s rakovinou, celebrity a zdravotníci zdieľali vianočné video v rámci kampane vyzývajúcej vládu, aby podporila obnovenie liečby rakoviny a služieb zničených koronakrízou. Kampaň Dobehnite rakovinu zahájili rodičia kozmetičky z Macclesfieldu Kelly Smith, ktorá na zákernú chorobu zomrela, lebo pre pandémiu bola nútená ukončiť liečbu.

Charitatívna organizácia proti rakovine MacMillan hovorí, že počet nevybavených pacientov s rakovinou z prvého lockdownu je 50 000, zatiaľ čo počet pacientov, ktorí sa nazbierali počas druhého lockdownu, by mohol byť aj dvojnásobný.

Medzinárodná štúdia dvíha varovný prst a tvrdí, že za každé štyri týždne oneskorenia v liečbe môže dôjsť až k 13-percentnému zníženiu šance o prežitie. To by mohlo viesť k smrti desiatok tisíc pacientov s rakovinou, ktorí by za normálnych okolností mohli prežiť.

„Keď sa mnohí z nás pozerajú na Vianoce a na možnosť vakcíny, majú pacienti s rakovinou pocit, že sú pozadu. Túto kampaň sme zahájili, aby sme zabezpečili, že žiadna rodina nebude trpieť tak, ako my," povedal Craig Russell, otec Kelly Smith.

Petícia, ktorú predložila rodina Russellových, má už takmer 400 000 podpisov od ľudí, ktorí požadujú ďalšie kroky vlády.