Srdcervúca dilema mamičky vháňa slzy do očí: Mám mať druhé dieťa?!

Život niekedy nie je fér. Potvrdzuje sa to aj v prípade Catherine Reeve (38), ktorej bol pred štyrmi rokmi diagnostikovaný nádor na mozgu. Príbeh mladej ženy sa čoraz viac komplikuje a hlavne - koľko času jej ostáva?

Ako píše The Sun, Catherine z britského Writtlu mala spočiatku krásny život. Spoločnosť jej robil manžel Steve (43) a ich dcérka Rose (7). Tá si však želá svojho parťáka - súrodenca. Rodičia by jej ho radi dopriali, ale má to jeden tragický problém.

Catherine pracovala ako učiteľka na základnej škole. Všetko bolo v poriadku, no zrazu mala čoraz častejšie silné bolesti hlavy. Neskôr navštívila lekára a tam nastal bod zlomu. Jej svet sa obrátil hore nohami. Diagnostikovali jej nádor na mozgu. Išlo o najagresívnejší tumor, ktorý postihuje dopelých ľudí. "Je to taký šok, keď vám povedia konečnú prognózu a zaberie to mesiace, aby ste to vôbec vstrebali," povedala mamička. "Aj teraz, štyri roky potom, niekedy mám problém pochopiť to vediac, že neuvidím vyrastať svoju dcéru," oznámila zdrvujúcu správu.

Keď ochorela, s manželom sa snažili rozšíriť ich rodinu o ďalšieho potomka. Doktori jej však rázne vysvetlili, že by to mohlo zhoršiť jej zdravotný stav. Lenže vnútorne stále túži po druhom dieťati. "Bol by to ten najvzácnejší dar, ktorý jej môžem dať, takže by nebola sama, keď budem preč," vysvetlila. No nie je to také jednoduché. Ak by sa Rose skutočne dočkala súrodenca, Catherine by si nedokázala odpustiť pocit viny. Keď zomrie, neopustí totiž jedno dieťa, ale dve. Kvôli tomu prechádza vážnou dilemou, kedy ide doslova o život.

Uvedomuje si, že jej čas sa kráti, a preto sa snaží venovať rodine najviac, ako len vie. Postupne sa však pripravujú na poslednú rozlúčku. Otázka znie, dokáže byť človek na čosi také pripravený? Namiesto toho, aby sa utápali, užívajú si spoločný čas. Catherine sa dokonca zúčastnila aj londýnskeho maratónu a chystá natočiť videá pre Rose, aby ju mohla vidieť, aj keď tu už nebude.