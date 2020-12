Greif si proti Trnave vylepšuje štatistky: Je to môj obľúbený súper

Dominik Greif považuje Spartak Trnava za jedného zo svojich najobľúbenejších súperov v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Brankárovi bratislavského Slovana sa proti odvekému rivalovi "belasých" darí, pričom priaznivú bilanciu potvrdil aj v nedeľňajšom súboji 17. kola Fortuna ligy, v ktorom si proti tomuto súperovi pripísal už šieste čisté konto v sérii. Slovanu pomohol k presvedčivému triumfu 3:0, po ktorom je jasné, že obhajca titulu prezimuje na prvom mieste tabuľky.Dvadsaťtriročný brankár čelil v Trnave šiestimi streleckým pokusom, so všetkými si bez väčších problémov poradil. "Trnava je taký môj obľúbenejší súper v lige.Ak ma pamäť neklame, tak ja osobne som v derby ešte nikdy neprehral. Z hľadiska tímových ambícií si môžeme povedať, že zatiaľ sme našu misiu splnili. Je však pred nami ešte posledný jesenný zápas doma proti Žiline a aj do neho pôjdeme s cieľom získať tri body. Na jar nás potom čaká veľa ďalších zápasov a tvrdej práce," vyhlásil Greif.

Mužstvo Slovana vyprevadili na cestu do Trnavy skalní fanúšikovia, ktorí hráčom pred derby vliali potrebnú energiu. Hostia od úvodných minút držali opraty zápasu vo svojich rukách, pričom základ víťazstva položili už v prvom polčase po góloch Dávida Holmana z jedenástky a Davida Strelca. Nezatriaslo s nimi ani vylúčenie stopéra Myentyho Abenu, ktorý sa v závere úvodnej 45-minútovky v hororovo vyzerajúcom vzdušnom súboji zrazil hlavou s Yannom Michaelom Yaom. Oboch hráčov previezli do nemocnice, trnavský krídelník utrpel podľa prvých informácií okrem otrasu mozgu aj zlomeninu lícnej kosti, očnice a ďalšie devastačné zranenia tváre, ktoré si zrejme vyžiadajú chirurgický zákrok.

V 85. minúte spečatil hladké víťazstvo Slovana striedajúci Ibrahim Rabiu. "Nečakali sme to, bolo to pre nás prekvapenie a naozaj super iniciatíva našich fanúšikov, ktorí nás prišli vyprevadiť. Cítili sme, že sú pri nás a sledujú naše zápasy, hoci nemôžu byť priamo na štadióne. Po polčase sme viedli 2:0 a potom sme to už takticky zvládli. Išli sme do bloku a pre súpera je vždy náročné hrať proti takémuto systému. Myslím si, že si tam ani nevytvorili nejaké veľké šance, takže som rád. Tri body z derby sú super. Teraz si však hlavne všetci prajeme, aby boli obaja hráči v poriadku," poznamenal Greif.

Slovan má na čele tabuľky 5-bodový náskok pred Dunajskou Stredou. Jeseň uzavrie v stredu 16. decembra o 18.15 h domácim súbojom so Žilinou.