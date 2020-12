Slovan v derby zničil Trnavu: Belasí prezimujú na čele tabuľky

Futbalisti Slovana Bratislava prezimujú na čele tabuľky najvyššej slovenskej súťaže.

Rozhodlo o tom ich víťazstvo 3:0 v nedeľňajšom šlágri 17. kola Fortuna ligy na ihrisku Spartaka Trnava, po ktorom majú už päťbodový náskok pred druhou Dunajskou Stredou.

Slovan uzavrie jesennú časť ligy v stredu 16. decembra o 18.15 h domácim súbojom so Žilinou, v utorok 15. decembra o 16.00 h DAC privíta Senicu.



FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava 0:3 (0:2)

Góly: 17. Holman (z 11 m), 33. Strelec, 85. Rabiu. Rozhodovali: Glova - Hancko, Bednár, ŽK: Mikovič, Kolesár, Savvidis, Kóša - Bajrič, Holman, ČK: 45.+5 Abena (Slovan), bez divákov.

Spartak Trnava: Rusov – Mikovič (68. Kóša), Grič, Turňa, Tsaousis - Savvidis - Saymon, Kolesár (46. Vlasko), Bukata, Yao (46. Nsumoh) - Yusuf

Slovan Bratislava: Greif - Pauschek, Abena, Bajrič, De Marco - Nono (73. Daniel), de Kamps - Holman (73. Rabiu) - Čavrič (46. Božikov), Strelec (80. Medved), Ratao (88. Lovat)



Slovan si v úvodnej desaťminútovke vypracoval až tri gólové šance. Dvakrát proti Strelcovi výborne zasiahol Rusov a trnavský brankár podržal svoj tím aj po strele Rataa, na ktorú vytiahol reflexívny zákrok. Favorizovaní hostia mali jasne viac z hry, preťažená obrana Spartaka v prvom polčase vôbec nestíhala. Po ďalšej kolmici sa rútil do príležitosti Ratao, v poslednej chvíli ho nedovolene zastavil Mikovič a nariadenú jedenástku s prehľadom premenil Holman - 0:1. Slovan mal ďalšie dve-tri šance na zvýšenie skóre, gólom sa však skončila až hlavička Strelca po rohovom kope z 33. minúty - 0:2. V nadstavenom čase tuhla krv v žilách po strete hláv Abenu a Yaa. Domáceho krídelníka po nebezpečnom zákroku odviezla do nemocnice sanitka. Stopér Slovana, ktorého tiež vyniesli z trávnika na nosidlách, dostal od rozhodcu červenú kartu.

Hostia sa stiahli do defenzívy, upustili od pressingu a vyčkávali na brejky. Domáci pôsobili v ofenzíve neškodným dojmom, dostávali sa len do náznakov šancí, čo bola voda na mlyn Slovana. Zdramatizovať šláger sa Spartaku nepodarilo, gól Slovanu nedali jeho hráči už v šiestom zápase za sebou a zaslúžene prehrali. V 85. minúte ešte prikrášlil triumf "belasých" striedajúci Rabiu, ktorý spoza šestnástky poslal loptu presne k pravej žrdi - 0:3.