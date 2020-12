Čech sa dočkal veľkého návratu: Opäť si zachytá za Chelsea

Futbalový brankár Petr Čech v pondelok, rok a pol po konci profesionálnej kariéry, nastúpi za rezervný tím Chelsea v londýnskom derby s Tottenhamom.

Tridsaťosemročný bývalý český reprezentant berie svoj štart ako núdzové riešenie, ale je nachystaný. Zápas mu zároveň môže poslúžiť ako príprava pre prípad, že by musel zaskočiť za "áčko".

Plzeňský rodák, ktorý v Chelsea pôsobí ako poradca športového a technického úseku, sa rozlúčil s aktívnou dráhou vlani v máji. V októbri ho ale "Blues" kvôli Koronavírusovej pandémiu dopísali na súpisku pre anglickú ligu.

Chorvát Karlo Žiger je zase súčasťou "bubliny" A-tímu. V Chelsea pôsobí ešte Francúz Sami Tlemcani, ktorý ale z neznámeho dôvodu nebol v sobotňajšom ani pondelkovom zápase nominovaný.

"Je to jeden z momentov v sezóne, ku ktorému sme moje zapojenie sa do tréningového procesu smerovali. Mladý brankár Lucas Bergström chytal v sobotu za tím U18 a nechceme riskovať možnosť zranenia, ak by chytal dva zápasy v priebehu 48 hodín. Karlo Žiger je v bubline A -tím a keďže hráme v utorok na ihrisku Wolves, nechceme ho vyberať, pretože v prípade potreby by si už nestihol urobiť covidový test nutný k návratu, "uviedol Čech pre agentúru Sport Invest, ktorá ho zastupuje.

V súťaži rezerv s názvom Premier League 2 môžu podľa regulí nastúpiť až štyria hráči starší ako 23 rokov.

"Som v každom prípade núdzové riešenie, ale som pripravený. Navyše som od finále Európskej ligy v Baku nehral, ​​takže je aj pre mňa výhoda, že odohrám jeden zápas a budem lepšie pripravený pre prípad, že by som musel nastúpiť za prvý tím," dodal Čech, ktorý po konci futbalovej kariéry niekoľkokrát chytal za Guildford v nižšej anglickej hokejovej súťaži.

Najúspešnejšie obdobie kariéry prežil Čiech práve v Chelsea. Vyhral s ňou Ligu majstrov aj Európsku ligu, štyrikrát Premier League, štyrikrát Anglický pohár a Superpohár a trikrát anglický Ligový pohár. Kariéru zakončil rekordman v počte štartov za českú reprezentáciu v Arsenale.