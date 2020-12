Milan Kňažko prehovoril po ťažkom boji s koronavírusom: Pľúca sú čisté, na hlas ešte čakám!

Príbeh Milana Kňažka (75), ktorý sa nesie celé mesiace počas obdobia zúriacej pandémie, by už vystačil pomaly na celú knihu.

Od prvých príznakov, hercovej hospitalizácie, cez reakcie neprajníkov, až po jeho návrat na televízne obrazovky. Príbeh muža, ktorý napriek vyššiemu veku ukázal korone, kto je tu pánom. Hoci to ani trochu nebolo ľahké a herec si siahol na vlastné psychické dno, dnes pyšne stojí pred televíznymi kamerami a hovorí o svojom zlepšujúcom sa zdravotnom stave.

Kvôli korone prežil Kňažko na bratislavských Kramároch nekonečných 14 dní plných bolesti a horúčok, ktoré mu spaľovali telo. Napriek tomu pred troma týždňami opäť zasadol do glosátorského kresla v obľúbenej Sedmičke a hneď si strihol aj malú rolu v komediálnom seriáli RTVS Pumpa. Od prvých príznakov až po jeho návrat do normálneho života ubehlo presne 52 dní. Keď sme herca telefonicky kontaktovali, ozval sa nám energický Kňažko plný života, taký, akého si ho pamätáme.

Podelil sa o informácie ohľadom svojho zdravotného stavu a tie nemohli znieť lepšie. „Som v absolútnom poriadku,“ ubezpečil nás hneď na začiatku, a na otázku ako sa cíti, odpovedal jednoznačne: „Výborne!“ Herca aj po prepustení z nemocnice však stále trápili dve veci - silný zápal pľúc a oslabené hlasivky, kvôli ktorým na čas prišiel o svoj povestný, hlboký hlas. „Hlas mi odišiel, pretože mám stále zápal pľúc, ale bol som ubezpečený, že už mám dostatok protilátok na to, aby sa s tým organizmus vyrovnal,“ prezradil v októbri pre portál aktuality.sk.

Aj tieto posledné zdravotné prekážky, sa, zdá sa, postupne vytrácajú. „Mám úplne čisté pľúca, som v poriadku,“ teší sa Kňažko, ktorý za svoj zlepšujúci sa zdravotný stav vďačí predovšetkým odbornej lekárskej starostlivosti. Podobne pozitívne reagoval aj na svoj tenší a slabší hlas. „To sa vráti. Ale už počujete, že je to v poriadku, nie?“ položartom uzavrel herec.

Nebolo to vôbec ľahké

Kňažko na sebe prvé príznaky spozoroval 22. septembra. Po tom, ako zostal izolovaný doma a snažil sa liečiť z nastupujúceho kašľa, jeho stav sa zhoršoval a Kňažko prepadol vysokým horúčkam. Nasledovala jeho okamžitá hospitalizácia. Z jeho spovede o tom, čo prežil, až mrazilo.

„Bol to pocit, že sa už nemôžete nadýchnuť, ale musíte, lebo kašeľ sa nedá zastaviť a nič nevykašlete. A je to bolestivé, bolí vás hruď, pretože vás bolia pľúca. Ja nie som žiadna krehotinka, absolvoval som veľmi ťažkú operáciu obidvoch kolien súčasne, ja viem, čo je bolesť, čo je choroba. Toto bolo niečo iné,“ priznal otvorene v rozhovore pre aktuality.sk. „Toto vás aj vnútorne, psychicky deprimuje. Ja v živote nepodlieham takým stavom, ale chvíľami som mal čudné pocity. Okrem toho to bolo spojené s hororovými snami, čo ja tiež nemávam,“ uzavrel úprimne svoje spomienky na jedno z najťažších období svojho života.