Vianočnú atmosféru si v Kežmarku zobrať nenechajú: Predajné stánky aj napriek opatreniam?

Vianočnú atmosféru v meste Kežmarok dotvoria od nedele (13. 12.) aj predajné stánky, i keď s obmedzeniami súvisiacimi s protiepidemickými opatreniami.

V prevádzke by ich malo byť do Silvestra spolu sedem. TASR o tom informovala Barbora Sosková z oddelenia komunikácie a propagácie mestského úradu. Ako uviedla, vianočným stánkom dalo "zelenú" mestské zastupiteľstvo, ktoré odsúhlasilo možnosť prenajať si stánky za symbolickú cenu. Najskôr, od nedele, má začať fungovať stánok s občerstvením, ktorý sa nachádza pri hrade. "Ďalších šesť stánkov s rozličným vianočným tovarom, ktoré sa nachádzajú pri radnici, otvoríme od pondelka 14. decembra a budú priebežne obsadzované až do 20. decembra vrátane," doplnil viceprimátor mesta Karol Gurka.