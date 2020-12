Ďalšie odberné miesto v Bratislave: Chceli objednávať telefonicky, nastal kolaps

Bratislavský Ružinov zriaďuje druhé odberové miesto na testovanie na ochorenie COVID-19.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Na sociálnej sieti o tom informuje starosta mestskej časti Martin Chren. "Od budúceho utorka otvoríme už druhé testovacie miesto, a to priamo v budove nášho úradu (bočný vchod, v bývalej ambulancii všeobecného lekára)," uviedol starosta a dodal, že vďaka spolupráci so zdravotníckym zariadením to samosprávu nebude stáť ani cent, tá poskytne len priestory. Prvým testovacím miestom, ktoré mestská časť zriadila, je odberové miesto v Dome kultúry Ružinov.

Testovacie miesto v budove miestneho úradu Ružinov bude fungovať od budúceho utorka denne od 10:00 do 19:00 s obedňajšou prestávkou. "Po skúsenostiach z prvého odberového miesta, keď sa termíny na celý mesiac obsadili za dva dni, žiaľ, nespustíme možnosť telefonického objednávania - kým v Bratislave nie je dostatok testovacích kapacít, nie je to realizovateľné," uzavrel Chren.