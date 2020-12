V popradskej nemocnici odohnali ťaživú atmosféru korony: Teplotu meral Mikuláš, papiere vypisovala čertica

Nemocnicu obsadili Mikulášovia v Covid oblekoch! Presne tak to vyzeralo v piatok v popradskej nemocnici.

Tamojší zdravotníci sa totiž rozhodli, že trochu obveselia stresujúce prostredie. Pacienti, ktorí prichádzali v piatok do popradskej nemocnice, boli mierne zaskočení a prekvapení. Pri vchode do nemocnice im teplotu zmeral Mikuláš a papiere vypisovala usmiata čertica.

„Chceli sme odľahčiť aspoň takýmto mikulášskym spôsobom koronovú atmosféru a trošičku vyčarovať úsmev na tvárach ľudí, ktorí k nám prichádzajú. Museli sme samozrejme dodržať všetky hygienické štandardy.Tak ako ochranný odev, tak aj mikulášske čiapky budú po zoblečení hygienicky zlikvidované. Stojí to za ten úsmev a radosť pre ľudí,“ povedala Novému Času hovorkyňa popradskej nemocnice Sylvia Galajda.

Jedným z Mikulášov bol Michal Piatek (31), podnikateľ z Vyšných Hágov. „Podnikám v oblasti komunálnych služieb a rozhodol som sa pomôcť v tejto ťažkej dobe ako dobrovoľník v nemocnici. Dnes som si z radosťou nasadil mikulášsku čiapku, aby som aj takto potešil ľudí,“ povedal.

Jana Chorvátová (35) je vedúca sestra odberového miesta. „Každé oživenie v tejto stresujúcej dobe je dobrý počin. Rada som sa pridala k tejto mikulášskej misii,“ zhodnotila sympatická žena.

Peter Budziňák (39) meral prichádzajúcim ľuďom teplotu v mikulášskej čiapke. „Niektorí si to ani nevšimli a niektorí sa pousmiali a aj to okomentovali. Môžeme si o celej koronovej situácii a opatreniach myslieť čokoľvek, no je to dnešná realita života a mali by sme ju tak brať a sem tam do toho vložiť aj trochu humoru,“ myslí si Peter.