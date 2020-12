Zmeny po brexite sa dotknú aj Slovákov: Na toto sa treba pripraviť od januára

Do konca prechodného obdobia, počas ktorého vo Veľkej Británii platí legislatíva Európskej únie, vnútorného trhu a colnej únie, zostávajú už len necelé tri týždne.

Turisti či zákazníci, ktorí si zo Spojeného kráľovstva objednávajú tovar, sa musia pripraviť na zmeny, upozornila v piatok Finančná správa (FS) SR.

"Európska únia a Veľká Británia sa stále snažia o uzavretie dohody o budúcich vzťahoch. Ak sa im to nepodarí, nebudú obe strany po ukončení prechodného obdobia viazané žiadnou dohodou o vzájomnom obchode. Od 1. januára 2021 je preto nevyhnutné pripraviť sa na uplatňovanie colných predpisov, či už pri obchodných transakciách, poštových zásielkach alebo bežnej turistike," uviedla hovorkyňa FS Martina Rybanská.

Tovar pri dovoze a vývoze do a zo Spojeného kráľovstva bude podliehať colnému dohľadu a prípadným colným kontrolám. Dovoz alebo vývoz tovaru bude teda od 1. januára 2021 podliehať colnému konaniu. Na osoby, ktoré budú cestovať do Spojeného kráľovstva z EÚ a späť v rámci turistického styku, sa budú vzťahovať kontroly na hraniciach rovnako ako pri cestách do alebo z tretích krajín, ako napríklad USA či Ukrajina.

Obmedzenia budú platiť aj na množstvo výrobkov, najmä tabakových a alkoholických nápojov, ktoré bude možné do EÚ doviezť bez toho, aby bolo nutné zaplatiť dovozné clo, DPH a spotrebnú daň. Cestujúci zo Spojeného kráľovstva budú mať pri odchode z EÚ nárok na vrátenie DPH. S obmedzeniami bude potrebné počítať aj pri zasielaní tovaru prostredníctvom poštových alebo kuriérnych prepravcov.

Na zmeny, ktoré prinesie brexit, je podľa Rybanskej pripravená aj finančná správa. Na webe www.financnasprava.sk funguje špeciálna podstránka, na ktorej klienti nájdu odpovede na otázky o brexite. Klientom bude so zmenami pomáhať aj call centrum finančnej správy, ktoré v colnej oblasti funguje nepretržite na linke 048/43 17 222, voľba č. 5. Klienti môžu získať informácie aj prostredníctvom e-mailu, k dispozícii je aj online četovanie.