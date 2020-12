Horskí záchranári márne pátrali po mladíkovi, ktorý neprišiel z túry v Tatrách: Dôležité ponaučenie

Matka 20-ročného mladíka, ktorý sa od rána nevrátil z túry vo Vysokých Tatrách, požiadala v stredu podvečer o pomoc Horskú záchrannú službu (HZS).

Informujú o tom horskí záchranári s tým, že turista mieril so svojím kamarátom do sedla Váha, kde sa však rozdelili. Nezvestný turista začal zostupovať samostatne, ale na Štrbské pleso, kde ho čakali rodičia, neprišiel. Posledný telefonický kontakt s ním mali o 14:50, keď im oznámil, že je pod Žabími plesami. Odvtedy sa nebolo možné s ním spojiť. Do terénu odišli záchranári z Oblastného strediska Vysoké Tatry, ktorí prešli k Majláthovej chate a k horskému hotelu Popradské pleso, kde získali informácie, že nezvestný tam nebol.

V pátraní ďalej pokračovali Mengusovskou dolinou. Po hodine pátrania sa ozvala matka nezvestného, že syn je už doma, je v poriadku a vybil sa mu mobil. Záchranári sa následne vrátili na základňu do Starého Smokovca. „Dobre nabitý mobilný telefón je základným vybavením, preto najmä v zimnom období odporúčame pred odchodom do hôr skontrolovať stav jeho batérie a dbať na jeho ochranu pred zimou v terénu,“ dodáva HZS. Horská záchranná služba zároveň upozorňuje návštevníkov horských oblastí, aby dodržiavali sezónnu uzáveru turistických chodníkov. V prípade, že do hôr odchádzajú dvaja turisti spoločne, odporúčajú, aby sa nerozdeľovali.