Mnohé reštaurácie a fitká otvorili interiéry svojich prevádzok zákazníkom: COVID-u a hygienikov sa neboja!

Z vyhlášky hlavného hygienika si urobili dobrý deň. Pandémia - nepandémia, desiatky gastroprevádzok v Košiciach a v ďalších mestách Slovenska počas utorka otvorili svoje interiéry pre zákazníkov.

Reagovali tak na občiansku iniciatívu Bojujeme za naše gastro, ktorá ich na to vyzvala. K podnikateľom sa pridali aj majitelia fitnescentier. Na konanie podnikateľov zareagovali regionálni hygienici, ktorí posilnili kontroly a hrozia pokutami.

Gymstar Fitness Centrum, Košice: Sme sterilizovaní ako nemocnica

Priestory posilňovne otvoril pre všetkých zákazníkov aj Mikuláš Bado, majiteľ Gymstar Fitness Centra v Košiciach. Vnútri sa nachádzalo viac ako šesť cvičiacich spolu s trénerom. Podľa slov majiteľa sú nariadenia, ktoré im prikazujú obmedzenie počtu cvičiacich nezmyselné. „Vždy sme plnili to, čo nám vláda nakázala. Máme presnú evidenciu každého zákazníka, ktorý kedy vošiel dnu aj dokedy tu bol. Máme naozaj prísne hygienické podmienky, dezinfikované stroje, upratovanie máme zabezpečené viackrát denne.

Táto prevádzka je sterilizovaná ako nemocnica. Používame germicídne žiariče, ktoré čistia povrchy aj vzduch,“ uviedol Bado. Doplnil, že počas prvej vlny naplno rešpektovali všetky požiadavky hygienikov. „Otvorili nás v lete, ktoré pre nás predstavuje najslabšie mesiace. Keď sme sa mohli na jeseň postaviť na nohy, zatvorili nás znovu. Osobne som od vlády nedostal ani cent,“ zdôraznil. Bado zhodnotil, že ich sily aj finančné rezervy sú už vyčerpané.

„Nevedel som vyplatiť ani našu pani upratovačku, ktorá živí dve deti. Sú tu tréneri, ktorí zo dňa na deň prišli o živobytie. Najhoršie je na tom to, že ani nevieme, dokedy máme takto fungovať a nevieme si tak nič dohodnúť,“ dodal majiteľ. Podľa neho majú škody nielen výpadkom klientely, ale aj exspiráciou dátumu spotreby hodnotných výživových doplnkov.

Reštaurácia Domček Ťahanovce, Košice: Hostia nechcú jesť v zime

Brány reštaurácie otvorila aj prevádzka na Sídlisku Ťahanovce. Hostí s obedovým menu vítal aj samotný majiteľ Braňo Jura, ktorý pomáhal s roznášaním jedla. Obed v teple si hostia pochvaľovali. „Je to určite lepšie sa najesť v teple ako na zimnej terase. Zatvorené reštaurácie sú hlúposť, keď sa ľudia nemajú kde po robote najesť. Nemám obavy, že by som sa tu mohol nakaziť, to sa môže stať hocikde inde, v práci či v obchode, kde sa premelie oveľa viac ľudí,“ povedal Patrik (22).

Súhlasil s ním aj jeho kolega Oliver (21). „Som rád, že otvorili. Nechcem už jesť v zime, nie je to zdravé. Chápem, že gastroprevádzky štát zatvoril, ale na druhej strane treba brať ohľad aj na majiteľov a podnikateľov, ktorým zatiaľ štát poriadne nepomohol,“ dodal Oliver.