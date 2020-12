Chelsea si po výhre nad Leedsom brúsi zuby na titul: Lampard si chválil návrat fanúšikov na tribúny

Futbalisti Chelsea Londýn sú minimálne do nedele novými lídrami anglickej Premier League. V sobotňajšom zápase 11. kola zvíťazili nad Leedsom United 3:1.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Pričom ich triumfu prihliadali na Stamford Bridge dve tisícky fanúšikov, ktorým po uvoľnení opatrení súvisiacich s pandémiou koronavírusu umožnili vstup na tribúny.povedal tréner domácich Frank Lampard. Upokojiť sa mohol až v 93. minúte, keď spečatil na konečných 3:1 stredopoliar Christian Pulišič., či už po charakterovej alebo výkonnostnej stránke. My sme to však zvládli a som na hráčov veľmi pyšný,“ dodal Lampard.Hostia pritom v zápase viedli, keď sa v 4. minúte presadil odchovanec “The Blues“ Patrick Bamford. Potom však prišla kanonáda v podaní domácich, ktorí zaznamenali až 23 streleckých pokusov. Obrana na čele so stopérom Liamom Cooperom musela takému množstvu striel čeliť v tejto sezóne len v zápase proti Manchestru City (1:1):Domácich hnali za víťazstvom, prvýkrát od marcového vypuknutia pandémie koronavírusu, fanúšikovia priamo na štadióne. Ich návrat na tribúny cenil aj strelec vyrovnávajúceho gólu Kurt Zouma: “Bolo príjemné znova ich počuť. Dali nám obrovskú energiu a verím, že čoskoro ich bude môcť prísť viac ako dvetisíc.“ Lampardovi zverenci neprehrali už 16 zápasov a medzi fanúšikmi sa začína šepkať o možnom útoku na ligový titul.Mojou úlohou však je zostať nohami pevne na zemi. Sezóna je dlhá a musím rozmýšľať predovšetkým nad tým, ako a v ktorých oblastiach sa môžeme zlepšiť. Dnes sme však dosiahli veľké víťazstvo a určite si večer doprajem malý pohár vína. Vlastne, nebudem klamať, možno aj veľký, ale hneď potom sa opäť pustíme do práce. V každom prípade je úžasné, čo dokázalo dvetisíc fanúšikov. Chýbali nám,“ uzavrel Lampard.pred Tottenhamom Hotspur a Liverpoolom. Oba tímy však mali k dobru nedeľňajší zápas. “Kohútov“ čaklo derby proti Arsenalu a úradujúci majster privítal Wolverhampton Wanderers.