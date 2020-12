Čajkoviča vykopli za hrubý faul na parťáka: Otrasený Krajč prehovoril

Už bez najväčšej hviezdy! Hokejisti Slovenska do 20 rokov sa na blížiacom sa svetovom šampionáte v kanadskom Edmontone (od 25. 12. do 5. 1.) predstavia bez Maxima Čajkoviča (19).

Útočník draftovaný tímom Tampa Bay bol v piatok podvečer vylúčený z reprezentácie, ktorá vo Zvolene ladí formu na MS. Denníku Nový Čas sa podarilo zistiť, prečo kouč Róbert Petrovický so svojím realizačným tímom siahol k tomuto radikálnemu kroku!

Hviezda-nehviezda, fair-play, tímové pravidlá a rešpekt spoluhráčov či súperov si treba ctiť! Najväčšia hviezda tímu do 20 rokov – útočník Maxim Čajkovič (19) to však podľa realizačného tímu nezvládol. V piatkovom modelovanom súboji medzi sebou to poriadne prepískol a nesie za to aj vážne následky.

„Celý realizačný tím sa jednohlasne uzniesol, že správanie Maxima Čajkoviča nekorešponduje s hodnotami, ktoré sú od predsezónneho obdobia nastavené trénermi a hráčmi vrátane neho. V piatkovom prípravnom zápase reprezentantov medzi sebou sa viackrát prezentoval neférovým a nešportovým správaním, ktoré vyvrcholilo tvrdými zákrokmi na spoluhráčov hrajúcich proti nemu výrazne za hranicou únosnosti. Realizačný tím sa zhodol, že takéto správanie hráčov nebude tolerovať. Čajkoviča preto vylúčil z prípravy na majstrovstvá sveta,“ uvádza v stanovisku realizačný tím juniorskej reprezentácie.

Podľa našich informácií talentovaný Čajkovič fauloval bez puku odzadu spoluhráča Samuela Krajča, ktorého dokonca museli previezť do nemocnice. „Má otras mozgu,“ dozvedeli sme sa z tábora trenčianskeho klubu, ktorého je Krajč kmeňovým hráčom. A práve to bol hlavný dôvod, prečo si musel Maxim zbaliť kufre a opustiť tím.

Všetci hráči pred pondelkovým nástupom do záverečnej prípravy spoločne vytvorili určitý kódex správania reprezentanta, ktorý visí aj v hráčskej kabíne a práve tieto hodnoty Čajkovič vážne porušil. „Mrzí ma, čo sa stalo. Uvedomujem si, že moje správanie nebolo vhodné a nesiem zaň následky. Rozhodnutie realizačného tímu rešpektujem,“ povedal Maxim pre zväzovú stránku hockeyslovakia.sk po nečakanom konci v tíme. Snažili sme sa s ním skontaktovať, ale o rozhovor nejavil záujem. „Ďakujem, ale nebudem sa k tomu vyjadrovať,“ vyhlásil Maxim. Žiaľ, aj pre zraneného útočníka Krajča sa boj o miestenky na MS skončil a určite si po nepríjemnom zranení od hokeja nejaký čas oddýchne.

Krajč: Maxim ma trafil odzadu

Hokejový útočník Samuel Krajč je po nepríjemnom zákroku vlastného spoluhráča Maxima Čajkoviča už v domácom liečení. ,,Áno, už som doma. Mám otras mozgu, ešte ma bolí hlava,“ povedal pre Nový Čas, ktorý si na zákrok pamätá. ,,Maxim do mňa vrazil zozadu a bez puku. Vôbec som ho nevidel,“ vyjadril smutný Samo, ktorý prišiel o majstrovstvá sveta. Dnes realizačný tím na čele s trénerom Róbertom Petrovickým zúži aktuálny 43-členný káder o osem mien.