Ako prebiehalo testovanie na školách? Prišla aj premiérova manželka a dcéry: Matovičova Pavlínka prezradila tajomstvo

Po dlhých týždňoch strávených doma sa zajtra vracajú deti do školy. Má to však háčik.

K prezenčnej výučbe môžu od pondelka pristúpiť len tí školáci, ktorí sa dajú otestovať. Do pilotného projektu premiéra Igora Matoviča (47) sa ako jedna z mála zapojila trnavská súkromná škola, ktorú navštevujú jeho dve dcéry. Nový Čas sa tam bol pozrieť. V pondelok sa do tried vracajú len študenti niektorých škôl, ktorí sa cez víkend dajú otestovať spolu s jedným zákonným zástupcom a učiteľským zborom.

V opačnom prípade musia byť naďalej na dištančnej výučbe. „Na jednej strane je požiadavka verejnosti a rodičov na fungujúce školy. Na strane druhej je veľký tlak epidemiológov na eliminovanie nákazy. Nájsť balans medzi tým nie je vôbec ľahké,“ hovorí minister školstva Branislav Gröhling.

Pavlínka je negatívna

Jednou z prvých otvorených škôl bude trnavská súkromná škola BESST, ktorú návštevujú Matovičove dcéry. Testovanie sa tu konalo v sobotu doobeda a prebehlo bez komplikácií. Žiadne dlhé rady a čakania sa nekonali. Po certifikát si prišla aj premiérova manželka Pavlínka so svojimi dvomi dievčatami. Odchádzali s úsmevom na perách, pretože výsledok mali negatívny. Pavlína však bonzla, že kým staršia dcéra sa do školy teší, mladšia prepadla výhodám domácej výučby.

„Prišlo asi 330 ľudí, z toho asi polovica boli deti. Ale otestovať sa môžu dať aj inde, nielen u nás v škole, dôležitý je certifikát s negatívnym výsledok,“ informoval manažér školy Juraj Tichý. V škole boli zriadené tri odberné miesta, a to vo dvoch telocvičniach. Pozitívni boli len štyria ľudia. Na vyučovanie je škola pripravená aj vo dvojitom režime.

„Ak máme napríklad v ročníku dve triedy, tak spojíme do jednej tých, čo prídu na vyučovanie, a keďže druhá trieda má iný rozvrh, tých, čo budú online, hravo zvládnu pedagógovia aj popri riadnom vyučovaní. Možné je aj to, že na hodine bude aj prenos a tak bude žiak akoby priamo tam. A ak bude treba, vymyslíme aj niečo nové,“ s presvedčením hovorí riaditeľka.

Školy sa otvárajú už zajtra, no rodičia a učitelia stále nemajú odpovede na dôležité otázky. Mnohí nevedeli, čo majú urobiť pre to, aby sa vrátili do lavíc aj ich deti, ako to bude celé fungovať a takisto ktoré deti nemusia na test. Gröhling sľubuje, že nasledujúce týždne pripraví pre školy manuály na to, ako organizovať testovanie.