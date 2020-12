Káva Zlaté Zrnko aj tento rok získala ocenenia Great Taste Awards v Anglicku, aj za kávovú kapsulu Aurélia

Slovenská remeselná pražiareň kávy, ktorá získava najvyššie ocenenia na svetovo uznávaných gastronomických súťažiach v Anglicku aj Taliansku, opäť prekvapila. Tento rok dokonca nechala profesionálmi otestovať aj svoju novo-vyvinutú kompostovatelnú kapsulu do kávovarov nespresso.

Prvá slovenská pražiareň, ktorá vytvorila kávové kapsule

Remeselná pražiareň kávy Zlaté Zrnko vo svete získala už 26 ocenení za svoje kávy na espresso a filtrovanú kávu, najnovšie získala dve hviezdy na anglickom Great Taste Awards káva Guatemala, Rwanda a Etiópia. Kávy Etiópia a Rwanda sú ovocnejšie, preto ich obľubujú najmä kávoví gurmáni. Káva Guatemala je lahodná a chuťovo pestrá zároveň.

Táto pražiareň sa rozhodla vytvoriť aj kávovú kapsulu, ktorá by bola chuťovo bohatá, lahodná a zároveň čo najviac ohľaduplná k životnému prostrediu. Káva v kapsuliach musí byť totiž špeciálne zabalená, aby v mletom stave nezvetrávala.

Otvoriť galériu Zdroj: Zlaté Zrnko

Tajomstvo úspechu kávovej kapsule

Do kávovej kapsule Aurélia, ktorá bola ocenená na súťaži Great Taste Awards, použila pražiareň špeciálnu kávu z južných pohorí v Brazílii. Káva je špeciálna svojou intenzívnou chuťou a dlhotrvajúcou dochuťou v espresse, ale v kávových kapsuliach vytvára veľmi lahodnú chuť. Kávové kapsule vyvíjalo Zlaté Zrnko s talianskými odborníkmi a následne zistili, že aj spoločnosť Nespresso vytvorila novú kapsulu s kávou, z rovnakého pohoria. Kávový svet je síce veľký, no káv, ktoré by boli vhodné do kávových kapsúl, je veľmi málo. Kávová kapsula Aurélia získala ocenenie na svetovo prestížnej kávovej súťaži nielen kvôli špeciálnej káve, ale aj vďaka kvalitnému praženiu, vďaka ktorému majú aj iné kávy od Zlatého Zrnka taký úspech.

Otvoriť galériu Zdroj: Zlaté Zrnko

Kde všade nájdete kávu z pražiarne Zlaté Zrnko?

Pražiareň kávy Zlaté Zrnko má vlastné predajne kávy v bratislavskom Auparku a OC Centrál, v Ivanke pri Dunaji, kde sa nachádza aj samotná pražiareň kávy a v košickom Cassovare.

Zlaté Zrnko nájdete aj v predajniach Metro, Starý Otec, Yeme, Martinus a najnovšie aj v predajniach Billa.

Kávu Zlaté Zrnko si môžete objednať aj na www.zlatezrnko.sk s dopravou od 20 eur zadarmo.