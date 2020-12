Lela vytrela nevernému Karlosovi zrak: Priznala novú lásku! Štipľavá reakcia zápasníka

Český zápasník MMA Karlos Vémola a Slovenka Lela Ceterová šli od seba po tom, čo sa prevalila Terminátorova nevera.

Dvojici sa pritom len pred rokom v decembri narodila dcérka Lili, športovec mal svoju partnerku podvádzať počas tehotenstva. Karlos a Lela sa rozišli v auguste. Ceterová teraz vzbudila otázniky fotkou s 300 ružami. Niektorí si mysleli, že by mohlo ísť o dar od neverníka Karlosa, ona však pridala popis ,,Nová láska".

Pre portál extra.cz Lela povedala viac. ,,Bola som spočiatku tajomná, ale nie sú od Karlosa. Tento puget ruží mi neposlal. Svoje súkromie si chcem v podstate chrániť. Tieto ruže sú od mojej novej lásky, ale viac prezrádzať nebudem,“ povedala. Ako zistil Blesk.cz, jej ex Vémola si o celej veci myslí svoje. ,,Podľa mňa, ak by som dostal kvetiny, nezverejňujem názov firmy, smrdí to nejakou spoluprácou,“ povedal.

Zápasníka čaká dôležitý súboj v klietke Oktagonu už túto sobotu. ,,Ak to tak je, dala to zbytočne pred mojim zápasom. Ak niekoho nového má, mala to byť ona, kto mi to povie,“ vyjadril sa Karlos. ,,Do živote prajem Lele len to najlepšie. Ale ak nikoho nemá, o to je to smutnejšie, ako sa správa a bola by to od nej ďalšia zbytočná sra*ka, ako na seba zúfalo strhnúť pozornosť. Bol by som radšej, keby lásku našla,“ povedal Vémola na margo svojej ex.