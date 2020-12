Totálne zverstvo: Koňa víťazky českej šou StarDance zabili neskutočne trýznivo, satanistický rituál?!

Česká vicemajsterka v skoku o tyči a víťazka obľúbenej tanečnej šou StarDance Kateřina Baďurová Janků prežíva ťažké chvíle.

Ako píše Blesk.cz, neznámy páchateľ trýznivým spôsobom zabil jej milovanú kobylku Indie. O kobylku sa staral statkár Daniel Pitek, kamarát jej manžela. ,,U nás na statku 14 rokov vozila deti a rozdávala radosť. Teraz ju ale niekto brutálne zniesol zo sveta. Ležala mŕtva v hornej časti pastviny. To môže urobiť len netvor,“ opísal denníku. Kobyla mala vybraté oko z jamky, odrezané oko, jej srdce a pľúca boli prebodnuté šípom z kuše. Pitek sa angažuje v politike, preto nevylučuje, že šlo o pomstu alebo drsný spôsob vyhrážania.

,,Pozná ma veľa ľudí, ktorým som rozhodne neprirástol k srdcu, často presadzujem veci, ktoré sa niektorým nepáčia. Ak má niekto so mnou problém, má prísť za mnou a nie zabiť nevinné zviera,“ krúti hlavou. Za dolapenie páchateľa vypísal odmenu 250-tisíc českých korún. ,,Ten, čo to spravil, nebude mať nikdy pokoj, pretože ja ho nikdy hľadať neprestanem, kým nepríde k spravodlivému trestu,“ povedal. Pitek tiež nevylúčil, že by šlo o satanistický rituál. Ako písal Blesku, niečo podobné sa v lete dialo v auguste vo Francúzsku. ,,Šlo o rituálne znetvorenie koní, keď tam takých prípadov zachytili niekoľko desiatok. Rozšírilo sa to do Belgicka a Nemecka,“ povedal.

Za Indie plače celá rodina Kateřiny Janků. Jej manžel Tomáš Janků, vicemajster sveta v skoku do výšky, volá po odplate. ,,Nikdy ťa neprestaneme hladať, ty zmrd!“ odkázal páchateľovi v emotívnom odkaze na Facebooku. Pre Blesk bývalý atlét povedal, ako hrôzu s Kateřinou prežívajú. ,,Indie bola členkou našej rodiny. Jazdíme na statok veľmi často, pretože to je u môjho kamaráta, ktorý je naša rodina. Indie vyrastala zároveň s našimi dcérkami. Ten vzťah bol veľmi blízky a dievčatá aj my sme na ňu boli veľmi naviazaní,“ smúti.