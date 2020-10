Šokujúca spoveď plná bolesti: Vémola s Lelou čakali dvojičky, jedno bábätko zomrelo!

Český zápasník MMA Karlos Vémola a Slovenka Lela Ceterová privítali v decembri minulého roka na svet dcérku Lili.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Čakali ich krušné chvíle - celá rodina sa nakazila koronavírusom a neskôr sa vzťah prominentnej dvojice rozpadol. Prevalila sa totiž Terminátorova nevera, Lelu mal dokonca podvádzať počas tehotenstva.

Mamička dcéry Lili sa teraz na Instagrame vyspovedala aj z ďalšieho trápenia. S Karlosom čakali bábätká dve! ,,Bola som veľmi šťastná, keď som zistila, že čakám bábo a zrazu u lekára prekvapenie, keď videl na ultrazvuku a počul dve srdiečka. Aj napriek všetkým stresovým situáciám, ktoré mi spôsobovali istí ľudia. A možno aj toto prispelo k tomu, že sa to stalo," zamýšľa sa expartnerka bojovníka a zaspomínala na osudnú noc.

,,Nemohla som spať, prevaľovala som sa z boka na bok. Srdce mi bilo veľmi rýchlo. V noci na mňa skočil pes do postele, to som sa zľakla a sníval sa mi nadránom sen, že som potratila. Ráno som upratovala dom, varila a nesmierne ma boleli kríže. Začala som špiniť a tak som sa rozhodla ísť na pohotovosť. Môj najťažší deň... Jednému bábätku prestalo biť srdiečko," opísala dramatické chvíle.

Lela následne strávila dva týždne v nemocnici. ,,Lekári sa obávali aj o život druhého bábätka. Mala som stále zle výsledky testov. Bolo to veľmi ťažké obdobie, strach o žijúce bábätko vo mne a smútok za tým druhým. Z odstupom času sa ani nedivím, že sa to udialo. Na veľa vecí som bola sama, popritom som sa starala o zvieratá. Rodinu som mala na Slovensku. Zažila som veľa stresu a plaču a niektorí ľudia to nevedeli pochopiť, že mi ubližujú v tom najcitlivejšom období, ktoré by malo byť celé radostné a šťastné," vyspovedala sa Lela.

,,Lili je tu už so mnou a napriek tomu sa občas zamyslím, či by to druhé bábo bolo tiež dievčatko alebo chlapček, aké by malo vlásky, očká... Či by bolo rovnako stále usmiate ako Lili. Som veľmi vďačná životu, že mi dal aspoň Lilinku," uzavrela bolestivú spoveď mamička.