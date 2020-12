Koľko minieme na darčeky? Študent Daniel sa chce zmestiť do 70 eur, mama troch dcér sa rozšupne

Pomaly nám klopú na dvere. Už o 3 týždne si spoločne s blízkymi sadneme k štedrovečernému stolu a budeme sa radovať z najkrajších sviatkov roka. K tým neodmysliteľne patrí akýsi čarovný zhon spojený s nákupom darčekov.

Podľa prieskumov na ne Slováci minú necelých 200 eur a rovnakú sumu investujú aj do výzdoby či potravín. Zaujímalo nás, ako ovplyvnila koronakríza tohtoročné Vianoce a koľko sú našinci ochotní zaplatiť za prekvapenia pre najbližších.

Miroslava Gajdošíková (37) s dcérami, pracovníčka v gastre, Nové Mesto nad Váhom - 800 € Otvoriť galériu Miroslava Gajdošíková (37) Zdroj: red

- Väčšinu darčekov, asi 90 %, nakupujem cez internet, a to s niekoľkomesačným predstihom, aby to nebol naraz taký nápor na peňaženku. Plánujem minúť asi 800 eur, z toho 450 pôjde na moje tri dcéry, zvyšok pre manžela a pre ostatnú rodinu. Je nás dosť a chcem každého potešiť aspoň nejakou drobnosťou. Našťastie si nemusím požičiavať, keďže to kupujem priebežne, finančne sa to dá zvládnuť.

Eva Szórádová (64), dôchodkyňa, Nitra - 500 €

- Nakupujem aj v kamenných obchodoch, aj na internete, mám našetrené a maximálne miniem na jedného človeka 100 €. Celkovo dám na Vianoce asi okolo 500 €, možno že aj o 200 € viac, keď spočítam rybu a tie veci okolo. Vianoce majú byť štedré. Celý rok si mesačne odkladám, aby som na Vianoce mala štedrejšie menu ako po celý rok. Keď som bola dieťaťom, tak nás bolo šesť súrodencov a peniaze sme nazvyš nikdy nemali, ale Vianoce sme vždy mali aj vtedy štedrejšie ako ostatné dni.

Patrik Liptovský (30), stevard, Košice - 100 € Otvoriť galériu Patrik Liptovský (30) Zdroj: red

- Ja tento rok kupujem darčeky výlučne cez internet. V podstate už mám aj všetky darčeky pokúpené a pripravené pre moju rodinu a pre blízkych. Robím to takto každý rok, nerád si nechávam veci na poslednú chvíľu. Už mi stačí len ich zabaliť do darčekového papiera. Všetko som to kúpil za nasporené peniažky počas roka. Darčeky kúpim za 100 eur.

Veronika Hricsaková Rajdošová (33), čašníčka, Košice - 300 - 400 €

Otvoriť galériu Veronika Hricsaková Rajdošová (33) Zdroj: red

- Darčeky pod stromček budem kupovať kombináciou osobných nákupov aj kúpy online. V obchodnom centre nájdem takmer všetko. Tento rok kupujem prekvapenia pre ôsmich ľudí vrátane mojej mamy, babky, dcér, svokry a dvoch bratov. Vždy sa opýtame, čo by kto chcel. Nie som zástankyňou toho, aby sa kúpilo niečo, čo bude nevyužité. Financovať to budem z vlastných úspor. Moja investícia bude od 300 do 400 eur.

Ladislav Levický (40), projektový manažér, Nitra - 300 €

Otvoriť galériu Ladislav Levický (40) Zdroj: red

- 90 % nákupov darčekov budem realizovať online z e-shopov. Ostatné bude tvoriť náhodný nákup v kamennej predajni. Zatiaľ sa ma koronakríza finančne nedotkla. Do darčekov plánujem investovať približnú sumu ako minulý rok, cca 300 eur.