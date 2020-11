Manévre v Buckhinghamskom paláci: Kráľovná prikývla, Štedrý deň bez Charlesa aj Williama

Britská kráľovná Alžbeta II. sa podriadi britskej vláde a na Vianoce sa nestretne vo svojej domácnosti s viac ako dvoma ďalšími rodinami. Vlastne sa stretne len s jednou.

Štedrý večer a Boží hod vianočný strávi s najmladším synom princom Edwardom, jeho manželkou Sophiou a ich dvoma deťmi. Až na Štefana sa stretne celá rodina počas honu. Vonku sa totiž pri tejto aktivite môže stretnúť až tridsať členov kráľovskej rodiny a môžu byť z viac rodín.

Plán kráľovnej vymysleli jej poradcovia. Keby totiž trávila Štedrý deň a Boží hod s dvoma rodinami - napríklad s Charlesom a Camillou a Williamom s Kate - potom by títo už nemohli počas Vianoc navštíviť svoje príbuzenstvo z druhej strany - Camilla svojich potomkov a Kate svojich rodičov a súrodencov Middletonovcov. Pokiaľ ale Alžbeta II. strávi Štedrý deň a Boží hod len s grófmi z Wessexu - alias Edwardom a Sophiou - potom sa Wessexčania môžu stretnúť s príbuznými Sophie ako treťou povolenou rodinou počas jedných Vianoc.

Celá rodina sa potom zíde na Sandringhamskom panstve v Norfolku na tradičnom hone na bažanty. To bude vonkajšie stretnutie a lovecká aktivita, ktorú vláda obmedzila počtom tridsiatich osôb, ktoré už ale môžu byť z rôznych rodín. "Princ Edward a jeho rodina budú jednou z dvoch rodín v ich sociálnej bubline troch. Ak sa všetci stretnú na Štefana v Sandringhame počas honu, môže sa kráľovná vidieť so všetkými ostatnými členmi rodiny, ktorí s ňou nebudú smieť byť na Štedrý večer a Boží hod," priznal denníku The Mail zdroj z Buckinghamského paláca.