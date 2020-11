Kontroverzný seriál mapuje škandály kráľovskej rodiny: Čo sa stalo s mužom, ktorý vtrhol do spálne Alžbety II.?!

Muža s menom Michael Fagan môžeme právom označiť ako jedného z najznámejších votrelcov v dejinách Veľkej Británie. Do Buckinghamského paláca nevnikol len raz, ale dokonca dvakrát. A to nie je všetko!

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Ako uvádza portál Express, 32-ročný votrelec 9. júla 1982 pri druhej príležitosti dokonca vstúpil do spálne kráľovnej Alžbety II. (94). Išlo o najväčšie narušenie bezpečia kráľovnej 20. storočia. Fagan uviedol, že prvýkrát sa dostal do paláca v júni. Vyliezol na odtokovú rúru a odtiaľ vošiel cez odomknuté okno na streche. Potom sa údajne po Buckinghamskom paláci asi 30 minút premával, jedol syr, krekry a vypil pol fľaše vína. Spozorovala ho až slúžka, ktorá zalarmovala ochranku, avšak podarilo sa mu utiecť.

1. júla 1982 o siedmej hodine ráno sa pokúsil o husársky kúsok opäť. A podarilo sa! Preliezol 10 metrov vysoký múr, pričom sa vyhol ostatným drôtom a hrotom na vrchu. Potom opäť vyliezol na odtokovú rúru a vtrhol priamo do apartmánu kráľovnej Alžbety II. Podľa Fagana sa kráľovná zobudila vo chvíli, keď v jej spálni odhrnul záves.

„V jednolôžkovej izbe bola len manželská posteľ. Spala tam sama,“ uviedol Fagan pre portál Independent a dodal, že kráľovná mala oblečenú nočnú košeľu po kolená. Dvakrát telefonovala do ústredne paláca s prosbou o pomoc, avšak polícia neprišla. Vtedajšie správy naznačovali, že Fagan a kráľovná sa 15 minút rozprávali. Štvrtá séria seriálu The Crown (Koruna) z dielne Netflixu ukazuje celý incident a podľa záberov diskutovali o politike a vojne o Falklandy. Fagan však pre portál Independent v roku 2020 povedal, že sa tak nestalo.

dodal. V policajnej správe sa valila vlna kritiky na službukonajúcich policajtov, ktorí zatajili alarm, ktorý sa spustil po zachytení Faganových pohybov. Z priestupku obvinený nebol, pretože v tom čase sa vlámanie do Buckinghamského paláca nepovažovalo za trestný čin, ale za občiansku chybu. Potom ho obvinili z prečinu krádeže týkajúcej sa fľaše vína.

Neskôr vzniesli ďalšie obvinenia, avšak Fagan kvôli vlámaniu sa do pálaca nikdy nešiel do väzenia. Strávil 6 mesiacov v psychiatrickej liečebni a 21. januára 1983 bol prepustený. „Neviem, prečo som to urobil. Niečo sa mi jednoducho dostalo do hlavy. Vrátil som sa tam späť, pretože mi napadlo, že je neslušné sa tam prechádzať,“ dodal. Dva roky po vlámaní sa do paláca dostal Fagan trojmesačný podmienečný trest za útok na policajta vo Walese. A v roku 1987 bol uznaný vinným z nedôstojného odhaľovania sa a v roku 1997 bol uväznený na štyri roky po tom, čo boli on a jeho 20-ročný syn obvinení zo sprisahania s cieľom dodávať heroín. Fagan v súčasnosti žije v Islingtone v severnom Londýne.