Zabudnite na nezmyselné diéty! 5 pravidiel zdravého chudnutia bez jojo efektu

Chcete sa zbaviť prebytočných kíl a zamerať sa na zdravé spaľovanie tukov, ktoré bude konečne ovenčené úspechom?

Tisícky rôznych diét sľubujú ohromné výsledky za pár dní. Čo sa však stane, keď s nimi skončíte? Vyvarujte sa jojo efektu a skúste to tak, aby ste schudli raz a navždy. Zdravo.

Pravidlo #1: Majte realistické očakávania

Schudnúť 10 a viac kilogramov za mesiac predstavuje výraznú zmenu, ale aj viaceré riziká. Aby sa zamedzilo jojo-efektu, ale aj ďalším zdravotným komplikáciám, vedci odporúčajú stratiť +/- 1 kg týždenne.

Pravidlo #2: Znížte príjem

Základným predpokladom chudnutia je, že menej zjeme a budeme sa viac hýbať. Menej zjesť znamená najmä to, že znížime príjem sacharidov a zvýšime podiel bielkovín a zdravých tukov. Do stravy zaradíme najmä zeleninu, ale aj osvedčené potraviny na podporu chudnutia ako zelený čaj či čierne korenie, nezabúdame ani na príjem chrómu alebo L-karnitínu.

Tip: Zabijak prebytočných kilogramov a podpora chudnutia Zerex Assassin obsahuje okrem pomarančovníka horkého či garnície kambodžskej aj zelený čaj, čierne korenie, chróm, L-karnitín a zelenú kávu.

Pravidlo #3: Zvýšte výdaj a postarajte sa o zlepšenie spaľovania tukov

Pohyb predstavuje plánovanú aktivitu alebo športový tréning, ktoré sa postarajú o spaľovanie tukov a budovanie svalstva. Plánovanú z toho dôvodu, aby malo vaše cvičenie hlavu a pätu, nevynechali ste žiadne svalové skupiny a chudli ste rovnomerne. Ideálne je cvičiť denne v krátkych časových intervaloch, minimálne však 4 razy do týždňa.

Využiť môžete napríklad osvedčený a vedcami podporovaný HIIT tréning. Ten predstavuje cvičebné postupy, kde sa striedajú intervaly s vysokou intenzitou s intervalmi oddychu. Použiť ho môžete pri behu, plávaní, ale aj mnohých ďalších športoch. Tento tréning umožňuje za krátky časový úsek denne dosiahnuť obrovský výdaj energie.

Pravidlo #4: Neobmedzujte sa na raňajky, obed a večeru

Do tela by sme mali dodávať potrebné živiny častejšie, a to v 5 - 6 menších dávkach denne. Zabránime tak hladovaniu, a tým pádom aj riziku, že siahneme v nevhodnú chvíľu po kalorickom jedle, sladenom nápoji alebo zjeme všetko, čo bude práve nablízku.

Pravidlo #5: Doprajte si aj regeneráciu vo forme spánku

Dostatočná snaha o úbytok kíl by mala byť korunovaná primeraným oddychom. Napríklad taký nedostatok spánku môže totiž zhatiť aj tie najlepšie plány. Darmo budete tráviť čas cvičením alebo prijímať tie najlepšie vitamíny na chudnutie. Ak nedodržíte 8 hodinový časový interval strávený spánkom, telo si nestihne vytvoriť potrebné hormóny. Naopak, bude si ukladať tukové zásoby pre prípad núdze.

Pár slov na záver

Nezabudnite, že vaše očakávania by mali byť založené na reálnych základoch. Jednoduchá rovnica nám hovorí, že príjem treba znížiť, výdaj zase zvýšiť. V konzumovanej strave by nemali chýbať zelenina a ovocie, prírodné spaľovače tukov. Cvičeniu sa venujte ideálne denne alebo aspoň štyri razy do týždňa a nevynechajte dostatočnú regeneráciu.