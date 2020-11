Štátne lesy plánujú budúci rok prepúšťať: Ohrozená je približne stovka pracovných miest

Štátny podnik Lesy SR, ktorý koncom minulého roka zamestnával takmer 3 600 ľudí, bude prepúšťať.

Uviedla to pre portál NášVidiek.sk hovorkyňa podniku Marína Debnárová. Lesy SR totiž plánujú v budúcom roku rozsiahlu reorganizáciu, pričom ohrozená je približne stovka pracovných miest. „V prípade, že reorganizácia prebehne v roku 2021 v takom rozsahu, v akom sa pripravuje, je tam predpoklad, že dôjde k hromadnému prepúšťaniu. Je ale potrebné uviesť, že cieľom štátneho podniku pri reorganizácii je, aby dopady na zamestnanosť boli čo najnižšie,“ uviedla Debnárová.

Keďže je reorganizácia v procese, konečné číslo zamestnancov, ktorí prídu o prácu, ešte nevie štátny podnik s určitosťou povedať. Malo by však ísť o približne 100 pracovníkov. „Pre dovysvetlenie, malo by dôjsť k preskupeniu síl a po reorganizácii by malo v prevádzke pracovať viac ľudí,“ dodala Debnárová pre portál NášVidiek.sk.