Koronakríza im dala tvrdú ranu, o prácu v Bardejove prídu stovky ľudí: Prepustení sú na dne

Na východe Slovenska zavládol smútok. V bardejovskom regióne ešte nedávno vo veľkom šarapatil koronavírus.

Teraz ho vystriedal strašiak nezamestnanosti. S výrobou končí veľký zamestnávateľ Trim Leader, kde pracuje 356 ľudí. Potvrdil to aj šéf bardejovskej pobočky firmy, ktorá vyrába poťahy do automobilov, Matej Facuna. „Pre zmeny na automobilovom trhu musí spoločnosť reštrukturalizovať kapacity v Európe. Urýchlil to COVID-19. Dôvodom na uzavretie prevádzky v Bardejove nie je výkonnosť tímu, s ktorým sme boli veľmi spokojní. Odrazí sa to aj na nadštandardnom odstupnom. Výšku však nemôžem konkretizovať,“ vysvetlil šéf.

Pre ľudí to bol veľký šok, lebo niektorí pracovali vo firme od jej príchodu do mesta, čiže asi 10 rokov. „Prepúšťanie bude prebiehať v troch vlnách. Prvá bude ku koncu januára, druhá ku koncu marca a tretia do konca marca,“ priblížil M. Facuna. Zamestnanci sú veľmi sklamaní, nájsť si novú prácu bude pre nich nesmierne ťažké.

„Pracovala som tu viac ako desať rokov. Je to kus života. Mám takmer dôchodkový vek. Neviem, čo budeme robiť ďalej. Roboty sa nebojím, ale moje skúsenosti mi vravia, že miestne firmy nie sú veľmi spoľahlivé. Platia nepravidelne, na zmluvu vám dajú len minimálku, zvyšok na ruku, a podobne. Keď som prišla domov po tom, ako nám oznámili, že končíme, celú noc som nespala,“ úprimne sa vyznala sa Anna (54). Podľa primátora Bardejova Borisa Hanuščáka ide o nepríjemnú situáciu: „Verím však, že sa s tým vysporiadame. O vstup do nášho priemyselného parku v bývalom JAS-e už skôr prejavilo záujem viacero firiem. Budeme s nimi rokovať.“

Marika (55): Otvoriť galériu Marika (55) Zdroj: Peter Novotný

„Som veľmi sklamaná. Pracoval som tu 10 rokov. Zárobok bol na tunajšie pomery slušný. Robí tu kopa žien, ktoré sú živiteľkami rodín. Prepúšťanie je psychicky náročné, berieme dovolenky, aby sme sa s tým vysporiadali mentálne. Kto nás zamestná pred dôchodkom?”

Zľava Anna (54),Marcela (45) a Stanka (35): Otvoriť galériu Zľava Anna (54),Marcela (45) a Stanka (35) Zdroj: Peter Novotný

„Tešili sme sa z dobrej práce, a teraz sme o ňu prišli.“