Zaťal do živého?! Fico povedal nahlas, čo si myslí: Prečo Matovič trvá na núdzovom stave

Opozičný Smer-SD nevidí žiadny dôvod na predĺženie núdzového stavu.

Predseda strany Robert Fico ho označil za nezmyselné, poškodzuje podľa neho ľudí. Upozornil, že núdzový stav a obmedzenia budú platiť aj počas vianočných sviatkov. Vláda podľa neho nepredložila žiadne relevantné dôvody na predĺženie núdzového stavu. Dodal, že strana plánuje 17. novembra urobiť protest.

Fico sa vmiešal do koaličného konfliktu, nečakané slová: Matovič musí Sulíka odvolať

"Igor Matovič a jeho ministri si doslova skáču po jazyku, keď jedným dychom hovoria, aké úspešné bolo dvakrát pretestovať celé Slovensko a súčasne pripomínajú, že sa situácia zhoršuje a je potrebné prijímať ďalšie opatrenia," reagoval Fico na stredajšej tlačovej konferencii.

Núdzový stav nemá podľa Smeru-SD žiadny vplyv na vývoj pandémie. Fico zopakoval, že núdzový stav vyhlásili len preto, pretože sa premiér Igor Matovič (OĽANO) bojí protestov. Premiér podľa Fica miluje obmedzovanie ľudských práv a teší sa, že ľudia nebudú môcť ísť 17. novembra protestovať. Podporujú, aby ľudia prišli pokojne a demokraticky vyjadriť svoj názor. Smer-SD pripravuje aj formu svojho vonkajšieho protestu. Nechce, aby bol ich protest spájaný s radikálnymi protestmi.

Ak by bol Smer-SD súčasťou vlády, nepredĺžili by núdzový stav, ponúkli by filozofiu pokoja v štáte. Kiná, divadlá a ďalšie prevádzky musia byť podľa Fica otvorené za dodržiavania hygienických opatrení. Dodal, že vláda má obrovské množstvo peňazí v boji s pandémiou, ktoré neminula.

Spor medzi Matovičom a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS) označil Fico za hru, ktorá obom vyhovuje. Ak by vláda normálne fungovala, Sulík by podľa neho podal demisiu.

Núdzový stav na Slovensku v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu sa predĺži o ďalších 45 dní. Skončiť sa mal dňom 14. novembra. V stredu o tom rozhodla vláda. Zároveň zo schváleného materiálu vyplýva, že od 15. novembra sa zakazuje zhromažďovanie sa viac ako šiestich ľudí, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.