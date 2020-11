Sľuby Matovičovej vlády vs. realita: Boli to len prázdne reči?!

Boli to len prázdne reči?! Slováci počas plošného testovania ukázali, že sa dokážu zomknúť, keď je to potrebné.

Silnou motiváciou im boli najmä sľuby premiéra Igora Matoviča (47) či ministra hospodárstva Richarda Sulíka (52), ktorí výmenou za úspech v celoštátnom skríningu ponúkali slobodu a uvoľnenie obmedzení. Teraz však napriek tomu, že všetko dopadlo dobre, zaradili spiatočku a predlžujú núdzový stav. Dnes rokuje vláda, ktorá rozhodne o tom, či sa núdzový stav predĺži o ďalších 90 dní, aby mohli vyhlásiť zákaz nočného vychádzania od 23.00 do 5.00.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Pôvodne mal skončiť túto sobotu a s ním aj zákaz vychádzania. Ústredný krízový štáb však na pondelkom rokovaní usúdil, že je potrebné ho predĺžiť. O uvoľňovaní opatrení teda podľa premiéra Matoviča nemôže byť najbližšie týždne žiadna reč. Sedemdňový kĺzavý medián by podľa jeho slov musel klesnúť pod 500, pričom v súčasnosti je jeho hodnota 1 962. O uvoľňovaní nechce počuť ani minister zdravotníctva Marek Krajčí. „Ja si uvedomujem, že tá situácia je vážna a nemôžeme si to pokaziť,“ povedal Krajčí pred utorkovým rokovaním s reštauráciami. Návrat do normálu sa teda odkladá na neurčito. Vláda však pred plošným testovaním sľubovala pravý opak. Matovič hovoril, že negatívny test bude „vstupenkou na slobodu“, a ministri mu pritakávali.

„To nie je smrť, byť týždeň doma. Zistiť, že manželka je celkom príjemný partner na rozhovor, a keď prejdú tie testy, tak končia aj tieto obmedzenia. Potom, kto má v ruke negatívny test, je opäť slobodný človek,“ hovoril Sulík pred prvým kolom testovania na Orave a v Bardejove.

Z jeho rečí to vyzeralo tak, že po skríningu sa skončia všetky obmedzenia a život sa viac-menej vráti do pôvodných koľají. „Dovoľte mi vysloviť nádej, že keď prebehnú obe vlny testovania, tak minimálne tí občania, ktorí majú dva negatívne výsledky po sebe v týždňovom odstupe, budú môcť navštevovať aj tie reštaurácie, divadlá a tak ďalej,“ dodal Sulík.

Aj to bola veľká motivácia pre milióny Slovákov, ktorí si hodiny odstáli v rade, aby získali certifikát s výsledkom „negatívny“. Mnohí sa už videli na obede v obľúbenej reštaurácii a podnikatelia sa zas tešili, že opäť otvoria svoje prevádzky. „Na záchranu pracovných miest a ekonomiky ako aj návrat k normálnemu životu je zjavne potrebná radikálna operácia,“ hovorila zas podpredsedníčka vlády Veronika Remišová.





Ako často chcú testovať?!

Vláda o zvýhodňovaní ľudí s negatívnymi testami už nehovorí. Matovič v utorok, naopak, zdôraznil, že najbližšie týždne sa nebudú uvoľňovať opatrenia ani otvárať prevádzky. „Je rozdiel medzi prevádzkami, kde ľudia sedia v bezpečnej vzdialenosti a v rúšku, a prevádzkami, kde sedia bez rúška a cudzí ľudia vedľa seba, čo je napríklad v reštaurácii, ale o tom dnešná debata bude,“ konštatoval.

Keď Matovič prvýkrát informoval o nápade otestovať celú populáciu, mnohí ho kritizovali. Viacerí vedci doteraz upozorňujú, že aj keď sa operácia logisticky podarila, mohla byť lepšie cielená. Testy mohli prebehnúť len v najväčších ohniskách, čo by bolo nielen rýchlejšie, ale aj lacnejšie. Túto radu si vzal premiér k srdcu a namiesto návratu do normálu sa vojaci chystajú na ďalšie kolo testovania, ktoré prebehne už budúci víkend 21. a 22. novembra.

„Dal som návrh, aby sa budúcotýždňové testovanie konalo nie na úrovni okresov, ale aby sme testovali vyslovene obce a mestá, kde incidencia bola vyššia než jedno percento,“ povedal v pondelok večer. Malo by ísť o približne 500 obcí a 5 menších miest. Nejde pritom zrejme o posledné kolo. Testovanie chce premiér opakovať v pravidelných intervaloch dovtedy, kým nebude pandémia zažehnaná.