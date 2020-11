Odkaz pre Slovákov do Belfastu: Žiadne zľutovanie, vytiahnite tvrdosť!

Všetko alebo nič! Pribudne do zväzovej kasy 9,25 milióna eur za postup na majstrovstvá Európy, či ostane len holá dlaň?

Vabank kvalifikačného cyklu, ktorý poznamenali krkolomné kotrmelce Hapalovho tímu, sa hrá dnes večer v belfastskom Windsor Parku. Vo finále baráže o postupovú miestenku na EURO si to rozdajú Severné Írsko a Slovensko (o 20.45 hod., PP Jednotka). Obaja súperi sa dostali do záveru na pokutové kopy. Ostrovania prešli cez Bosnu a Hercegovinu, naši zarmútili Írov.

V Belfaste už povedie mužstvo tréner Štefan Tarkovič so staronovým realizačným tímom, ku ktorému zavolal aj hráčov takzvanej starej gardy. Nový impulz by mal Hamšíka a spol. na Ostrovoch vyburcovať.

„Zmena trénera väčšinou pomáha. Hráči chcú dokázať novému koučovi, že patria do mužstva a vydajú zo seba maximum. To chýbalo našim hráčom v minulých zápasoch. Kvalita v nich určite je, no nepridali k nej bojovnosť a povolenú zlosť.“

Jakubko tvrdí, že je nutné vedieť si vynútiť u súpera rešpekt. Napríklad agresívnou hrou, akou boli známi Škrtel s Ďuricom, pri ktorých to podľa neho nemali útočníci jednoduché. Ani v Belfaste nečaká Slovákov prechádzka.

„Bude to taktická bitka plná bolesti. Severní Íri sú silové typy, pôsobia ťažkopádne. Zato hrajú tvrdo. Do súbojov idú ako blázni. Vždy som tŕpol, kedy dostanem zozadu kolenom do obličky. Dúfam, že naši hráči budú na toto pripravení, neuhnú a ani neodložia nohu. Ani my by sme nemali brať ohľady a vyrukovať s agresívnou hrou.“

Bývalý reprezentačný útočník považuje za veľkú výhodu, že domáci tím nebude mať za sebou temperamentných fanúšikov, ktorí vedia vytvoriť pekelnú atmosféru. Dnes ich môže vstúpiť na tribúnu iba 1 060. Tréner Tarkovič má k dispozícii všetkých hráčov, ktorých nominoval. Úlohou dňa bude zmobilizovať ich a naladiť na rovnakú postupovú frekvenciu.

„Zostavu má už v hlave. Dobre pozná hráčov. Určite má v pláne využiť Weissa, ak bude zdravý. Jeho drzosť v súbojoch jeden proti jednému je vítaná. Práve takéto typy by mohli na súpera platiť,“ uzavrel Jakubko.

Zvýšiť tvrdosť a dôraz

- To nám chýbalo v predchádzajúcich zápasoch. Hráči sú v lepšej kondícii, majú za sebou viac duelov. Na malú prax sa už nik nemôže vyhovárať.

Vytiahnuť naše zbrane

- Z technickej stránky máme lepších hráčov. V našom tíme je viac borcov, ktorí to vedia s loptou. Keď využijú svoje prednosti, postúpime na ME.

Vygumovať minulosť

- Chlapci ju už hodili za hlavu. Vždy to berú tak, že raz prehrajú, inokedy zasa vyhrajú. Neúspechy rýchlo vytesňujú z myslí. V tom problém nevidím.