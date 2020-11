Mama Dominiky Gottovej jej návrat k manželovi predýchava ťažko: Škandalózny muzikant prehovoril

Dcéra českého slávika Karla Gotta všetkých šokovala.

Pred rokom podala Dominika (47) žiadosť o rozvod a vrátila sa do vlasti z Fínska, kde dlhé roky žila s manželom Timom Tolkkim (54). Teraz sa žiadosť rozhodla stiahnuť a vyhlásila, že búrliváka, ktorý jej vyrobil nejednu hanbu, stále miluje.

Tolkki pre denník Aha! potvrdil, že rozvod odkladajú. ,,Dominiku stále milujem a chcel by som s ňou znova žiť. To, či vo Fínsku alebo v Prahe, práve riešime. K ničomu ju neprehováram, ona sama snáď vie, čo chce,“ odkázal z Helsiniek, kde je aj s manželkou. ,,Sme na hoteli a stále chodíme po úradoch. Finančne na tom nie som dobre, ale stále skladám hudbu a pracujem, vždy nejaké peniaze budú,“ povedal denníku.

Aha! pripomína, že manželstvo ničila závislosť od alkoholu, dlhy a Timova maniodepresia. ,,Neviem, či robím chybu, ale proste Tima stále milujem. Chceme dať veci do poriadku a žiť mimo dohľad ľudí,“ zverila sa dcéra Karla Gotta, ktorej tvár v Česku každý pozná. Denník Aha! oslovil aj Dominikinu mamu, ktorá sa netajila, že dcérin manžel jej nie je po chuti.

Návrat do problémového vzťahu ju poriadne vystrašil. ,,Ja som z toho úplne hotová! Stále sa snažím upokojovať tým, že je to jej život, ale veľmi ma to trápi a mám o ňu strach,“ vyjadrila sa Antonie Zacpalová. ,,Psychicky ma to nenecháva na pokoji, ale budem si proste želať, aby to bolo dobré. Aj keď si o tom myslím svoje,“ povedala s povzdychom.